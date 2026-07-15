Top-10 produtos mais importados no 1º semestre
Leia + sobre economia, emprego e mercado
Os óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos formam a categoria de produtos mais importada pelo Brasil no primeiro semestre do ano. Incluindo apenas os óleos refinados — fundamentais para a matriz energética do país —, esse grupo movimentou mais de 8,3 bilhões de dólares, sendo responsável por 5,8% de todas as importações realizadas no país entre janeiro e junho de 2026.
Na segunda posição dos produtos mais importados aparece a categoria dos veículos automóveis de passageiros, com um volume financeiro superior a 7,7 bilhões de dólares. Esse grupo engloba desde carros particulares de passeio até utilitários comerciais.
Os adubos ou fertilizantes químicos vêm logo na sequência, em terceiro lugar entre os mais importados. A categoria não abrange insumos brutos e girou mais de 1,1 bilhão de dólares no período.
No total acumulado no primeiro semestre, o Brasil registrou um aumento de 5,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Foram 142 bilhões de dólares em importações. Os dados são da pesquisa mensal sobre importação realizada pela B2Gether com base na plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Veja, a seguir, o ranking dos 10 produtos mais importados pelo Brasil no primeiro semestre de 2026, considerando o volume financeiro e o percentual correspondente:
- Óleos combustíveis (refinados) | Valor FOB: US$ 8,3 bilhões
- Veículos automóveis de passageiros | Valor FOB: US$ 7,7 bilhões
- Adubos ou fertilizantes químicos | Valor FOB: US$ 7 bilhões
- Válvulas e componentes eletrônicos (diodos, transistores) | Valor FOB: US$ 4,8 bilhões
- Medicamentos e produtos farmacêuticos (exceto veterinários) | Valor FOB: US$ 4,6 bilhões
- Partes e acessórios dos veículos automotivos | Valor FOB: US$ 4,46 bilhões
- Outros medicamentos (incluindo veterinários) | Valor FOB: US$ 4,45 bilhões
- Compostos químicos avançados (de alta complexidade) | Valor FOB: US$ 3,7 bilhões
- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (crus)| Valor FOB: US$ 3,3 bilhões
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP