Top-10 produtos mais importados no 1º semestre

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Os óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos formam a categoria de produtos mais importada pelo Brasil no primeiro semestre do ano. Incluindo apenas os óleos refinados — fundamentais para a matriz energética do país —, esse grupo movimentou mais de 8,3 bilhões de dólares, sendo responsável por 5,8% de todas as importações realizadas no país entre janeiro e junho de 2026.

Na segunda posição dos produtos mais importados aparece a categoria dos veículos automóveis de passageiros, com um volume financeiro superior a 7,7 bilhões de dólares. Esse grupo engloba desde carros particulares de passeio até utilitários comerciais.

Os adubos ou fertilizantes químicos vêm logo na sequência, em terceiro lugar entre os mais importados. A categoria não abrange insumos brutos e girou mais de 1,1 bilhão de dólares no período.

No total acumulado no primeiro semestre, o Brasil registrou um aumento de 5,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Foram 142 bilhões de dólares em importações. Os dados são da pesquisa mensal sobre importação realizada pela B2Gether com base na plataforma Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Veja, a seguir, o ranking dos 10 produtos mais importados pelo Brasil no primeiro semestre de 2026, considerando o volume financeiro e o percentual correspondente:

Óleos combustíveis (refinados) | Valor FOB: US$ 8,3 bilhões

Veículos automóveis de passageiros | Valor FOB: US$ 7,7 bilhões

Adubos ou fertilizantes químicos | Valor FOB: US$ 7 bilhões

Válvulas e componentes eletrônicos (diodos, transistores) | Valor FOB: US$ 4,8 bilhões

Medicamentos e produtos farmacêuticos (exceto veterinários) | Valor FOB: US$ 4,6 bilhões

Partes e acessórios dos veículos automotivos | Valor FOB: US$ 4,46 bilhões

Outros medicamentos (incluindo veterinários) | Valor FOB: US$ 4,45 bilhões

Compostos químicos avançados (de alta complexidade) | Valor FOB: US$ 3,7 bilhões

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (crus)| Valor FOB: US$ 3,3 bilhões

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