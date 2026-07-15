Robô do Parquinho do Panambi ganha nova proteção no escorregador; sanitários começam a ser construídos

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O tradicional robô do Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”, o Parquinho do Panambi, já está de cara nova. O brinquedo recebeu nova pintura e ganhou uma proteção adicional no escorregador, com a instalação de uma cobertura, garantindo mais segurança para as crianças. Paralelamente, também começou a execução da alvenaria dos novos sanitários.

O robô passou por um restauro completo. O próximo passo é realizar o mesmo serviço no foguete, outro brinquedo tradicional do parque. As intervenções fazem parte de uma revitalização que está feita em todo o centro de recreação, com investimento de quase R$ 1 milhão.

Iniciadas em junho, as obras contemplam, ainda, a substituição dos demais brinquedos por equipamentos novos e a reforma da pista de caminhada.

O objetivo é oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população. Essa intervenção se alinha às diretrizes municipais de promoção da saúde, bem-estar social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão social por meio do esporte e lazer.

Neste início das obras, foram interditados apenas pontos específicos na parte do fundo, onde estão sendo realizados os primeiros trabalhos. Posteriormente, quando começar a reforma da pista de caminhada, o parque será fechado completamente.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi está localizado entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no bairro Jardim Panambi, e é um dos espaços públicos mais tradicionais do Município.

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