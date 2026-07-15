Vereador Juninho Dias questiona possibilidade de canetas emagrecedoras serem oferecidas pelo SUS em Americana

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O vereador Juninho Dias protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre o planejamento do município para acompanhar ou aderir a futuras iniciativas relacionadas ao uso de medicamentos à base de GLP-1 no tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa foi motivada pela divulgação de um projeto-piloto desenvolvido no Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério da Saúde, que acompanha pacientes com obesidade grave ou associada a outras doenças para avaliar o uso da semaglutida. O estudo considera aspectos como perda de peso, qualidade de vida, exames clínicos e custos do tratamento.

No documento, o parlamentar questiona se a Secretaria Municipal de Saúde acompanha essa iniciativa e se existem estudos ou tratativas para que Americana possa ser contemplada futuramente por projetos, programas ou protocolos semelhantes. O vereador também solicita informações sobre a quantidade de pacientes com obesidade grave acompanhados pela rede municipal, a existência de filas para atendimento especializado e os protocolos oferecidos nas áreas de endocrinologia, nutrição, psicologia e cirurgia bariátrica.

“Estamos falando de uma doença crônica que pode comprometer seriamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é entender como Americana atende atualmente esses pacientes e se o município está se preparando para acompanhar os avanços e as novas possibilidades de tratamento oferecidas pelo SUS”, afirma Juninho Dias.

O requerimento ainda aborda a estrutura disponível para o acompanhamento multiprofissional, o fluxo de encaminhamento para cirurgia bariátrica e as ações desenvolvidas na atenção básica para prevenção e enfrentamento da obesidade.

O documento será discutido e votado pelos vereadores na próxima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Americana.

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