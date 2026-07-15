Lucas Leoncine discute demandas do Corpo de Bombeiros de Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) se reuniu na última quarta-feira (8) com o tenente Antônio Carlos Brustolin Junior para discutir demandas do Corpo de Bombeiros de Americana, visando a melhoria da prestação do serviço à população.

Durante o encontro, o parlamentar visitou as instalações da unidade e conversou com os profissionais para entender a rotina e os desafios enfrentados pela equipe no atendimento à população. Segundo os dados apresentados pelo comando, a unidade realiza em média quinze atendimentos de ocorrências por dia no município. O alto volume diário — que engloba desde resgates e ações de salvamento até o combate a incêndios — exige preparo contínuo, manutenção da frota e equipamentos em plenas condições de uso.

Leia + sobre política regional

Ainda de acordo com o parlamentar, a visita também teve como foco o mapeamento das necessidades logísticas e estruturais mais urgentes da base visando viabilizar recursos e apoio para a corporação.

“O Corpo de Bombeiros desempenha um trabalho heroico e essencial para a nossa cidade. Ouvir de perto sobre a rotina deles e saber que lidam com cerca de quinze ocorrências diárias nos dá a real dimensão do esforço e da responsabilidade que carregam. Nosso mandato está à disposição para somar forças, cobrando e buscando as melhorias necessárias para que esses profissionais tenham a melhor estrutura possível para continuar salvando vidas”, destacou Leoncine.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP