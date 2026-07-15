Investir na formação de novas lideranças é um dos caminhos para garantir a continuidade da gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos. Com esse propósito, os Comitês PCJ lançaram, na quarta-feira, dia 8 de julho, a terceira edição do programa “Jovem, vem para o PCJ”, iniciativa que irá preparar 35 representantes de 20 instituições para conhecer, na prática, o funcionamento da governança das águas nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e atuar nas atividades das câmaras técnicas.

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O evento de abertura foi realizado na sede da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento), em Americana (SP), reunindo representantes das instituições participantes, membros dos Comitês PCJ, da Agência das Bacias PCJ e convidados.

Coordenado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), com apoio da Agência das Bacias PCJ, o programa passou por uma reformulação. Nesta edição, deixa de ser um encontro pontual para se tornar uma formação continuada, com duração de dez meses. Durante esse período, os participantes terão acesso a trilhas de conhecimento, visitas técnicas, experiências práticas, mentorias e participação nas reuniões dos Comitês PCJ, promovendo a troca de experiências entre diferentes gerações de profissionais envolvidos na gestão dos recursos hídricos.

O encontro apresentou a proposta pedagógica do programa, detalhou as etapas da formação e promoveu o primeiro momento de integração entre os participantes e seus futuros mentores.

A programação foi estruturada para proporcionar o primeiro contato dos jovens com a dinâmica da iniciativa. Um dos destaques foi a palestra “Como tudo começou – Gestão dos Recursos Hídricos nas Bacias PCJ”, ministrada pelo secretário-executivo do Consórcio PCJ, Francisco Carlos Castro Lahóz.

A apresentação resgatou a trajetória da gestão participativa da água na região e os principais desafios enfrentados ao longo das últimas décadas, aproximando os participantes da história dos Comitês PCJ e demais entidades que levam PCJ no nome. Em seguida, foram realizadas atividades de integração e troca de experiências, além de um mural com desenhos sobre o evento e a palestra, feitos em tempo real pela jornalista e facilitadora gráfica, Vanessa de Paula.

Renovação e continuidade no PCJ

A coordenadora de Gestão da Agência das Bacias PCJ, Kátia Gotardi, explicou que o programa surgiu em 2021 com o objetivo de aproximar a juventude dos Comitês PCJ, mas que a nova formatação busca ir além: preparar representantes das entidades membros para assumirem, futuramente, um papel ativo nas instâncias de decisão.

“Esse novo formato veio para preparar jovens não apenas em idade, mas em conhecimento, vinculados às entidades que já fazem parte dos Comitês. Queremos que, nos próximos mandatos, eles possam representar essas instituições e contribuir para a renovação dos Comitês”, observou.

Segundo Kátia, a palestra de abertura também teve o propósito de mostrar que a construção do futuro depende da valorização da trajetória percorrida até aqui. “Não podemos deixar o passado para trás. Precisamos conectar o legado construído pelos representantes que estão há tantos anos nos Comitês com essa nova geração. A transformação acontece justamente nessa passagem de conhecimento, para que eles continuem esse trabalho com consciência da importância da gestão das águas”, enfatizou.

Para o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, o programa representa uma oportunidade de renovar ideias e fortalecer o sistema de gestão dos recursos hídricos. “O objetivo é trazer novas pessoas para esse grande movimento que são os Comitês PCJ. As entidades precisam renovar seus representantes, trazer novas ideias e novas perspectivas para temas como escassez hídrica, proteção dos mananciais e mudanças climáticas”, explicou.

Razera destacou que a renovação é essencial para garantir a continuidade da gestão das águas. “A gestão de recursos hídricos não tem data para terminar. Precisamos renovar essa energia constantemente para que todo o trabalho construído ao longo das últimas décadas continue avançando”, concluiu.

A coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira, destacou que a reformulação do “Jovem, vem para o PCJ” é resultado de um processo iniciado em 2021 e amadurecido ao longo dos últimos anos. Segundo ela, o novo formato fortalece a participação dos jovens nas Câmaras Técnicas, aproximando-os das discussões e dos desafios da gestão compartilhada dos recursos hídricos.

“Esse novo formato materializa um processo iniciado em 2021, permitindo a participação ativa dos jovens nas Câmaras Técnicas. É ali que eles desenvolvem um olhar técnico sobre as demandas da gestão compartilhada dos recursos hídricos e conhecem de perto os desafios apontados pelo Plano das Bacias. A proposta é prepará-los para, no futuro, ocupar esses espaços e dar continuidade ao trabalho desenvolvido por quem já atua no sistema, aprendendo com a experiência dos atuais representantes e levando esse conhecimento adiante”, destacou.

Expectativa dos participantes

Entre os participantes, a expectativa é aproveitar a oportunidade para ampliar conhecimentos e contribuir para a gestão das águas nas Bacias PCJ. Josué da Silva Neto, representante do DAE de Santa Bárbara d’Oeste, acredita que a convivência com profissionais experientes será um dos principais ganhos da formação. “Vou aprender com pessoas que atuam nessa área há décadas. Quero aproveitar esse conhecimento para contribuir com o futuro e assumir, como cidadão, um papel mais ativo nas decisões relacionadas à gestão dos recursos hídricos”, afirmou.

Já Laura Ressel Guilherme, da Unesp de Rio Claro, espera compreender melhor o funcionamento dos Comitês PCJ e ampliar sua formação profissional. “Tenho grandes expectativas. Quero entender como funcionam as Câmaras Técnicas, a gestão da água no território e a atuação dos diferentes atores. Espero concluir o programa como uma profissional mais preparada para dialogar e atuar nessa área”, comentou.

Ao longo dos próximos dez meses, os participantes acompanharão as atividades das Câmaras Técnicas, participarão de visitas técnicas e encontros de formação, construindo uma trajetória voltada ao desenvolvimento técnico e ao fortalecimento da governança das águas nas Bacias PCJ. A iniciativa busca aproximar novas gerações dos processos de tomada de decisão e contribuir para a formação de futuros líderes comprometidos com a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Lista das 20 entidades participantes:

Associação Ambiental Plantar (Americana-SP) Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos (AEAAV) Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) Centro de Estudos Ambientais – Universidade Estadual Paulista (CEA/UNESP Rio Claro) CMR Industria e Comercio LTDA Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) Consórcio PCJ Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (DAE Jundiaí) Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste (DAE Santa Bárbara d’Oeste) Faculdade de Engenharia Agrícola – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Instituto de Geociências e Ciências Exatas – Universidade Estadual Paulista (IGCE/UNESP Rio Claro) Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) Prefeitura Municipal de Charqueada Prefeitura Municipal de Louveira Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim/SP – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Mogi-Mirim/SP (SAAE Mogi Mirim) Prefeitura Municipal de Vinhedo Rotary Club Distrito 4590, Rotaract Club de Mogi Mirim, Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4590 de Rotary International Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE-Piracicaba) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Cambuí, Camanducaia, Extrema e Itapeva – SINMEC