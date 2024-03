A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promoveu na última quarta-feira (28/02) a primeira reunião de trabalho do recém-nomeado Comitê Intersetorial de Combate às Arboviroses – que inclui a supervisão das ações contra o mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti.

A primeira decisão do Comitê foi, por meio do Setor de Zoonoses, foi promover mais um “mutirão” de eliminação de materiais que possam servir de criadouros para as larvas do mosquito. A equipe vai percorrer neste sábado (02/03), casa a casa, nos bairros Green Village e Lopes Iglesias.

“Este sábado é o ‘Dia D’ contra a dengue, uma mobilização nacional para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema ’10 minutos contra a dengue’. Esta é nossa forma de participar da ação do Ministério da Saúde e também manter nossa população informada e mobilizada para a importância da eliminação dos criadouro”, explicou a diretora da Vigilância em Saúde do Município, Joseane Gomes.

Também neste sábado, agentes das Vigilâncias em Saúde da Prefeitura vão orientar a população e entregar material informativo, das 8h às 12h, nos supermercados Pague Menos e São Vicente – locais que reúnem um grande fluxo de moradores aos sábados. Essa orientação é essencial porque, segundo a Saúde Municipal, de 80% a 90% dos criadouros do Aedes estão no interior dos imóveis e quintais das pessoas.

Nova Odessa registrava, até o último dia 28/02, 196 casos positivos de dengue neste ano – número que, assim como em outras cidades da região, apresenta tendência de crescimento em função da volta da circulação do sorotipo 2 da dengue no país após vários anos, para os quais a maioria das pessoas não tem imunidade. No Brasil, já são mais de 1 milhão de casos somente neste ano.

COMBATENDO O AEDES EM CASA

– Não deixe água parada, elimine os objetos em que o mosquito nasce e se desenvolve, para evitar sua procriação.

– Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d’água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros.

– Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas.

– Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.

– Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local coberto.

– Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechada. Em banheiros pouco usados, dê descarga pelo menos uma vez por semana.