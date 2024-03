RMC no Censo 2022 do IBGE – Saneamento Básico CIDADE LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUA TRATADA1 CIDADE LIGAÇÃO À REDE DE REDE DE ESGOTO2 CIDADE COLETA DE LIXO DOMICILIAR3 Santa Bárbara d’Oeste 99,43% Santa Bárbara d’Oeste 99,05% Holambra 97,00% Paulínia 99,19% Americana 98,29% Nova Odessa 96,54% Campinas 98,86% Nova Odessa 97,96% Itatiba 95,25% Hortolândia 98,61% Paulínia 96,83% Americana 95,19% Nova Odessa 98,09% Pedreira 96,50% Santa Bárbara d’Oeste 94,80% Vinhedo 96,96% Hortolândia 96,36% Pedreira 94,72% Pedreira 96,87% Indaiatuba 96,04% Cosmópolis 94,52% Jaguariúna 96,52% Jaguariúna 94,26% Vinhedo 94,46% Sumaré 96,41% Campinas 94,20% Santo Antônio de Posse 94,29% Indaiatuba 96,38% Sumaré 94,01% Valinhos 94,16% Americana 95,71% Cosmópolis 93,72% Sumaré 93,86% Cosmópolis 94,97% Vinhedo 92,41% Monte Mor 93,34% Valinhos 92,34% Valinhos 91,45% Hortolândia 92,96% Itatiba 92,31% Artur Nogueira 88,98% Indaiatuba 91,05% Monte Mor 91,84% Itatiba 86,34% Artur Nogueira 90,88% Santo Antônio de Posse 91,61% Monte Mor 86,30% Morungaba 90,86% Artur Nogueira 88,66% Morungaba 84,75% Engenheiro Coelho 89,99% Morungaba 85,00% Santo Antônio de Posse 82,82% Campinas 86,38% Holambra 78,44% Holambra 77,71% Paulínia 86,06% Engenheiro Coelho 73,58% Engenheiro Coelho 73,04% Jaguariúna 78,81%

Fontes 1, 2: e 3: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?=&t=resultados

Divulgados no último dia 23/02/2024, os dados sobre Saneamento Básico dos Município Brasileiros do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) comprovam que Nova Odessa continua fazendo parte do seleto grupo de cidades na “elite” nacional do atendimento pelas redes de água e esgoto tratados e coleta domiciliar de lixo doméstico.

A cidade conhecida oficialmente como “Paraíso do Verde” aparece em 5º lugar dentre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no quesito “Ligação à Rede de Água Tratada”, com 98,09% de atendimento (percentual que subiu desde então, veja abaixo).

Já quanto às “Ligações à Rede de Esgoto”, nada menos que 97,96% dos imóveis de Nova Odessa são atendidos (número que também deve aumentar nos próximos meses, veja abaixo). Neste item, Nova Odessa é a 3ª melhor cidade da RMC.

Por fim, 96,54% dos imóveis são atendidos pelo Serviço de Coleta de Lixo Domiciliar em Nova Odessa, o que coloca a cidade em 2º lugar no ranking da RMC neste quesito, demonstra o IBGE. As informações são da divulgação “Censo 2022: Características dos domicílios – Resultados do universo”, disponível no site do Instituto.

“Todos esses resultados só são possíveis por causa do trabalho de quase 50 anos da Coden Ambiental em Nova Odessa. A empresa municipal sempre teve dirigentes comprometidos com o desenvolvimento e com o meio ambiente da nossa cidade, e uma equipe muito eficiente e dedicada, a quem só temos que agradecer por esses resultados no Censo”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

De forma geral, a maioria das cidades da RMC tem percentuais que podem ser considerados positivos nos três rankings. Segundo o IBGE, 82,89% das moradias ocupadas são abastecidas pela rede de água encanada no Brasil. Apenas 62,5% da população do Brasil como um todo morava em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto, e 90,9% da população contava com Coleta de Lixo domiciliar em 2022.

Com rede no Pós-Anhanguera, abastecimento de água já é ‘universal’

Vale ressaltar que, desde junho do ano passado (logo após a conclusão do Censo 2022), 100% da população de Nova Odessa (estimada em 62 mil habitantes) passou a ser atendida pela Coden Ambiental com água tratada – e considerada uma das melhores da região. Até então, esse percentual era de 98,09%, mas a inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 Santo Ângelo e das obras que levaram água tratada encanada aos bairros do Pós-Anhanguera, em fevereiro de 2023, garantiram a Nova Odessa a universalização do serviço.

Apenas na instalação da rede de abastecimento subterrânea do Pós-Anhanguera, a Coden investiu R$ 3,5 milhões. As ligações não tiveram custo para os cerca de 470 proprietários de chácaras do bairro. A obra incluiu um novo reservatório metálico de 700 metros cúbicos, 2,5 mil metros de adutora, 11 mil metros de rede e os hidrômetros em 470 lotes.

O prefeito testemunhou a alegria dos moradores dos bairros de chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco (região conhecida como “Pós-Anhanguera”), quando, na manhã do dia 02/06/2023, eles receberem pela primeira vez a água encanada nas torneiras de suas casas, após uma luta de mais de 30 anos de espera. “Foi emocionante”, resumiu Leitinho.

Cidade é referência em tratamento de esgoto na bacia do Quilombo

Nova Odessa é considerada também referência em tratamento de esgoto. Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede coletora com mais de 279 Km de extensão, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo. É o maior percentual dentre todas as cidades da bacia do Ribeirão Quilombo.

Inaugurada no final de 2012 e ampliada posteriormente, a ETE Quilombo opera com 4 reatores Biopaq Ubox, de tecnologia holandesa, para o tratamento de até 110 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade para atender 80 mil habitantes –número superior à população de Nova Odessa, de 62 mil pessoas.

E o percentual de coleta e tratamento de esgoto apontado no Censo do IBGE para a cidade vai aumentar em breve: no final de 2023, a Coden concluiu a implantação de rede coletora de esgoto na Estrada Municipal Eduardo Karklis, num trecho remanescente entre a avenida Rodolfo Kivitz e a subestação de energia da CPFL.

Custeadas com recursos próprios da Coden na ordem de R$ 95 mil, as obras incluíram o assentamento de 550 metros lineares de tubos de PVC de 150 milímetros de diâmetro, mais 14 ligações de esgoto para os imóveis situados na região beneficiada. A obra era uma antiga reivindicação dos moradores das chácaras que ficam à frente da avenida Eduardo Karklis e que, até então, dependiam de fossas sépticas.

E recentemente a Coden anunciou a construção de uma Estação Elevatória de Esgoto no bairro de chácaras Bosque dos Eucaliptos, com capacidade de coleta de até 46,8 metros cúbicos de resíduos sólidos por hora. A nova Elevatória atende a uma reivindicação antiga de aproximadamente 300 moradores, de 61 chácaras.