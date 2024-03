Rio Branco e UAB empatam e ficam na mesma

O Rio Branco não conseguiu engatar sequência de vitórias

e subir na tabela da Série A4 do Campeonato Paulistinha. O time de Americana jogou em casa contra o Nacional da capital e o jogou terminou em 1 a 1.

A partida começou muito equilibrada e com as equipes se estudando. O forte calor na cidade de Americana fez com que os times se preservassem mais e não partissem tanto ao ataque. Nenhuma das duas equipes conseguia impor seu jogo.

Mas parece que a pausa para a hidratação deu um gás para o Nacional. Aos 30’, Nicollas recebeu dentro da área e chutou no cantinho para abrir o placar, deixando os visitantes na frente. O Rio Branco até tentou uma reação na primeira etapa, mas a equipe da capital se segurou e o placar permaneceu em 1 a 0 no intervalo.

O Rio Branco voltou para a segunda etapa pressionando mais. Buscando o gol de empate, o time da casa partiu para o campo ofensivo, o que deu resultado. Aos 17’, Brandão recebeu na área em falta cobrada, brigou com a marcação e soltou um foguete para deixar tudo igual.

União fica no 0 a 0 em jogo feio

Em jogo sem muitas chances, Audax e União Barbarense ficaram no empate sem gols, no Estádio José Liberatti, pelo Paulistão A4, neste sábado, dia 2. A partida foi muito fraca tecnicamente, com poucas oportunidades de gols e com muitos erros de passe.

Na rodada anterior do Campeonato Paulista A4, o Audax foi derrotado pela Francana, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Já o União Barbarense recebeu o Penapolense, em seus domínios, e acabou se dando melhor, vencendo pelo placar mínimo.

