Em Santa Bárbara d’Oeste na manhã deste sábado, Jair Bolsonaro enalteceu o prefeito Rafael Piovezan, que assinou sua filiação no PL.

Ainda no evento, que lotou o salão social do Esporte Clube Barbarense, Bolsonaro recebeu das mãos do vereador Felipe Corá o título de Cidadão Barbarense.

Em seu discurso, Rafael optou por uma linha mais institucional e falou dos avanços da cidade. Sobre o PL, o prefeito diz que chega para unir forças por uma Santa Bárbara melhor.

O discurso do ex-presidente em Santa Bárbara durou cerca de 10 minutos. Além de elogiar Rafael, Bolsonaro falou das pautas de seu mandato como proibição da ideologia de gênero e das drogas, falou de redução de impostos, defendeu a polícia militar e Israel.

Veja aqui o vídeo