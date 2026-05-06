Recém-nascida veio ao mundo dentro de residência após equipe constatar trabalho de parto avançado e impossibilidade de remoção imediata

Uma equipe do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) auxiliou no nascimento de uma bebê durante atendimento de emergência na madrugada desta terça-feira (4), em Santa Bárbara d’Oeste.

Os policiais foram acionados via COPOM por volta das 4h45 para atender uma ocorrência de auxílio a parturiente na Avenida Ruth Garrido Roque. No local, encontraram a gestante, de 18 anos, em estágio final de gestação e já em trabalho de parto avançado, após a ruptura da bolsa amniótica.

Jovem

De acordo com a equipe, a jovem apresentava contrações intensas e frequentes, além de dificuldades de locomoção, estando deitada no chão da residência. Durante a avaliação, os policiais identificaram que o parto já estava em fase expulsiva, com parte do bebê visível e em posição pélvica — situação que exige atenção redobrada.

Diante da urgência e da impossibilidade de encaminhamento imediato com segurança até uma unidade de saúde, os agentes prestaram o atendimento emergencial no próprio local. Poucos minutos depois, a recém-nascida veio ao mundo, recebendo os primeiros cuidados ainda na residência.

Segundo a Polícia Militar, a bebê apresentou sinais vitais positivos, como choro espontâneo e movimentos ativos logo após o nascimento. Em seguida, mãe e filha foram encaminhadas ao hospital, onde permaneceram sob cuidados médicos especializados.