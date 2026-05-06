A Guarda Municipal de Americana, por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), realizou na manhã desta terça-feira (5) a soltura de 11 animais silvestres da espécie conhecida como saruê, após período de recuperação.
Os animais haviam sido resgatados anteriormente em situação de vulnerabilidade, apresentando ferimentos, e foram encaminhados para tratamento em clínica veterinária especializada. Após acompanhamento e avaliação técnica da médica veterinária responsável, todos foram considerados aptos para retornar à natureza.
A soltura ocorreu nesta manhã, em uma área de preservação permanente (APP), ambiente adequado para a reintegração dos animais ao seu habitat natural.
A ação contou com a participação das equipes do GPA, reforçando o compromisso da Guarda Municipal com a proteção da fauna silvestre e a preservação ambiental no município.
Iiniciativas como essa são fundamentais para garantir o equilíbrio ecológico e conscientizar a população sobre a importância de respeitar e proteger os animais silvestres.
