Com gols de Flaco López e Ramón Sosa, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 0, nesta terça-feira (05), em Lima (PER), e assumiu a liderança do Grupo F da CONMEBOL Libertadores com oito pontos conquistados, seguido pelo próprio rival peruano, com seis. Cerro Porteño-PAR, com quatro, e Junior Barranquilla-COL, com um, completam a classificação.

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Com o triunfo, o Palmeiras alcançou o Boca Juniors-ARG na 3ª posição do ranking continental de vitórias como visitante em Libertadores (60 – o rival argentino também joga fora de casa nesta rodada).

O Palmeiras venceu os últimos seis duelos com equipes locais no Peru

(Alianza Lima em 2018, Melgar em 2019, Universitario em 2021, Sporting Cristal e Universitario em 2025 e Sporting Cristal em 2026). Segundo país estrangeiro onde o Verdão mais atuou (43 jogos, só atrás da Argentina, com 47), o Peru é onde o clube mais venceu (29 triunfos, seguido pelo México, com 16) e onde mais fez gols (99, seguido pela Argentina, com 67).

O Palmeiras está invicto há 14 partidas no geral das competições (nove pelo Brasileiro, quatro pela Libertadores e uma pela Copa do Brasil), maior série invicta entre os clubes de Série A (são apenas três derrotas nos últimos 33 jogos, somando 24 vitórias e seis empates desde dezembro de 2025). Como visitante, não perde há sete partidas (quatro pelo Brasileiro e três pela Libertadores).

O Palmeiras participa da Libertadores pela 26ª vez, sendo a 11ª consecutiva (marcas recordes entre os clubes do Brasil). É o clube brasileiro com mais finais, mais semifinais, mais semifinais seguidas, mais quartas de finais, mais quartas de finais seguidas, mais oitavas de finais, mais oitavas de finais seguidas, mais jogos, mais vitórias e mais gols na história da competição. Soma três títulos, ao lado de Grêmio, Santos, São Paulo e atrás apenas do Flamengo, com quatro.

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