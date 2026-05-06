Rafael Piovezan vistoria fase final das obras do novo Centro Cultural Tricânico

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, vistoriou o andamento das obras do novo Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano, que entra na fase final de acabamento. Com execução diferenciada do padrão convencional, o projeto segue etapas específicas para garantir maior qualidade na entrega final.

Neste momento, os serviços concentram-se na etapa de acabamento das paredes, com a aplicação de massa pelas equipes no local. Na sequência, será executado o piso em concreto, previsto para a fase final da obra, conforme planejamento técnico adotado para evitar interferências durante os serviços. Atualmente, os ambientes permanecem com base de pedrisco, já preparados para receber o acabamento definitivo após a conclusão das etapas em andamento.

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Investimento

Com investimento total de R$ 1,7 milhão – provenientes dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com contrapartida do Município –, o projeto tem como objetivo transformar o local em um equipamento cultural acessível e multifuncional, ampliando as oportunidades de uso pela população.

O novo Centro Cultural terá 376 m² de área construída e contará com espaço multiuso, biblioteca, sala da Coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização. A estrutura foi planejada para oferecer mais conforto, qualidade e suporte ao desenvolvimento de atividades culturais e comunitárias.

O prefeito Rafael Piovezan destacou o significado do novo equipamento para a cidade e, especialmente, para a região do Romano. “Essa é uma obra que representa um novo momento para a cultura na região do Romano. Começamos do zero, substituindo uma estrutura que foi importante no passado, mas que já não atendia às necessidades atuais. Agora, entregaremos um espaço moderno, preparado para aproximar a cultura da comunidade, com oficinas, apresentações e a presença dos artistas no dia a dia das pessoas”, comentou.

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