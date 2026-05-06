Leoncine cobra limpeza na ventilação e climatização do Hospital Municipal

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre as rotinas de manutenção e limpeza do sistema de ventilação e climatização do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores que questionam a situação das máquinas evaporadoras dos equipamentos de ar-condicionado, instaladas nas dependências da unidade de saúde. Leoncine alerta que, por se tratar de um ambiente que abriga pessoas com o sistema imunológico fragilizado, a falta de higienização adequada dos dutos e filtros pode agravar quadros clínicos e favorecer infecções hospitalares devido à proliferação de fungos, ácaros e bactérias.

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“Um hospital é um ambiente de cura e a qualidade do ar é um fator crítico para a segurança e a recuperação dos pacientes. Nosso objetivo com este requerimento é fiscalizar se os protocolos sanitários e as legislações federais estão sendo cumpridos com o rigor que a saúde pública de Americana exige”, destacou o vereador Lucas Leoncine.

O autor baseia-se na lei federal nº 13.589/2018, que obriga a execução de um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) para sistemas de climatização em edifícios públicos. O vereador questiona se o HM possui o plano vigente e solicita o envio de cópias, bem como o cronograma de manutenções preventivas e corretivas executadas nos últimos doze meses.

Leoncine também questiona se a direção do hospital realiza avaliações periódicas da qualidade do ar (bioaerossóis), conforme determina a Resolução da Anvisa, pedindo acesso aos resultados da última análise. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (5). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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