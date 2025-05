Soldados da PM salvaram mãe e filho em um trabalho de parto feito em casa em Americana na manhã deste domingo. A pequena Hadassa veio ao mundo tendo dificuldades mas com segurança após atendimento de PMs e Bombeiros.

As viaturas foram acionadas para prestar apoio à gestante, que já se encontrava em trabalho de parto avançado. Os policiais encontraram o portão da casa fechado, mas conseguiram ouvir os gritos da parturiente. Rapidamente, os policiais acessaram o interior da residência e se depararam com a gestante e o bebê já “coroando”.

Esperando bombeiros chegarem para o parto

Com rapidez e sensibilidade, os policiais prestaram o primeiro atendimento à Cláudia, auxiliando no parto até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A bebê Hadassa veio ao mundo com a assistência dos militares, que realizaram os primeiros procedimentos, como a desobstrução das vias aéreas da recém-nascida.

Em seguida, mãe e filha foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal, onde receberam atendimento médico especializado. Segundo informações da equipe médica, ambas passam bem e permanecerão em observação apenas por protocolo.

A ação conjunta das forças de segurança demonstra não apenas a prontidão dos profissionais envolvidos, mas também a importância da integração entre as equipes em momentos de urgência como esse.

