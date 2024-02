Polícia vai atrás e prende 3 procurados por tráfico

A Polícia Civil saiu à caça de procurados da Justiça

e terminou por deter e prender 3 homens acusados de tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira. Ainda houve apreensão de drogas nas operações, que contaram com o apoio da Guarda Municipal da cidade.

A equipe de Canil da Guarda e demais agentes apreenderam 109 porções de entorpecentes. Os investigadores Éderson e Davi partiram para cumprir três mandados de busca e apreensão no Parque do Lago, Parque Zabani e Cidade Nova. Os detidos tinham idades entre 19 e 29 anos e foram detidos.

MAIS DROGA- Durante as ações, os agentes localizaram 109 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de outros objetos. O trio foi encaminhado para o 2º DP e o delegado José Donizeti de Melo determinou o flagrante.

