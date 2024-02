O PSB Santa Bárbara tem novo comando

após saída do ex-vereador Dr José, que foi para o União Brasil. Vai presidir a Comissão Provisória o advogado Leandro Vieira Domingues, que foi assessor parlamentar por um período do vereador Careca do Esporte.

Dr José foi candidato a deputado estadual em 2022 em dobrada com o deputado federal Jonas Donizete e passou dos 20 mil votos na cidade.

Leia abaixo nota emitida pelo novo comando da sigla.

Com a decisão do Dr. José Antônio Ferreira de migrar para o partido União Brasil, a direção da Comissão Provisória do PSB em Santa Barbara d’Oeste informa que não tem mais qualquer compromisso de apoiar o pré-candidato a prefeito. A Comissão Provisória do PSB em Santa Barbara d’Oeste decidiu não mais apoia-lo na medida em que sua decisão foi de mudar de projeto sem qualquer consulta as esferas partidárias.

Leia + sobre política regional

O PSB de Santa Bárbara segue firme no seu projeto, leal aos seus compromissos defendendo seus valores e causas consideradas relevantes para a comunidade, além de trabalhar na formação de uma chapa forte para as eleições de 2024.

O PSB destaca seu comprometimento com a democracia, a participação cidadã e o desenvolvimento sustentável, mantendo-se aberto ao diálogo e à construção de propostas para o bem-estar dos cidadãos de Santa Barbara d’Oeste. O PSB Barbarense também irá dialogar com outros grupos políticos, afim de contribuir uma cidade melhor.

Quem presidirá a nova Comissão Provisória do PSB Santa Bárbara d´Oeste é o Advogado Leandro Vieira Domingues. Leandro já foi Assessor Parlamentar por um período do vereador Careca do Esporte e por um período o vereador Gustavo Bagnoli. O PSB Santa Bárbara d´Oeste reconhece que a experiência política é fundamental na reconstrução de um partido, pois ela traz consigo o aprendizado necessário para enfrentar desafios e garantir um futuro sólido e promissor. Santa Bárbara d´Oeste, 09 de fevereiro de 2024 Comissão Provisória

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP