População de Hortolândia pode consultar Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027

Documento poderá ser consultado no Diário Oficial Eletrônico do Município, publicado pela Prefeitura, na segunda-feira (6)

Você conhece as seguintes políticas públicas do Executivo Municipal:  “Hortolândia Cidade das Artes, “Hortolândia Limpa e Sustentável”, “Programa de Apoio à Permanência Escolar”, “Cidade Planejada e Inteligente” e “Segurança Alimentar” ? Esses e outros programas governamentais, com metas e custos para o próximo ano, estão descritos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2027, decretada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes. O documento foi publicado, na tarde desta segunda-feira (06/07).

Por meio dela, o morador de Hortolândia poderá identificar e conhecer melhor o que o atual governo aponta como prioridade nos gastos públicos. A lei está disponível para consulta na íntegra na edição 2805 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

População de Hortolândia pode consultar Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027

Leia Mais  notícias da cidade e região   

Conforme explica a Secretaria de Finanças, a LDO é uma lei elaborada anualmente que estabelece o grau de prioridade para a realização dos gastos públicos, especificando programas, ações, projetos e atividades em realização ou planejados pela Prefeitura, assim como pelo Legislativo e o Hortoprev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia), relativos ao próximo ano. Ela liga o PPA (Plano Plurianual) à LOA (Lei Orçamentária Anual), apontando as principais metas para o orçamento do ano seguinte.

Segundo o diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário, Cristiano Rezende Penha, a LDO 2027 contém as diretrizes a serem observadas pelos gestores municipais para a elaboração da LOA 2027, sem o detalhamento da receita e da despesa visto na LOA. Ainda de acordo com o economista, a LDO ressalta a importância do planejamento na gestão pública, em um cenário cada vez mais desafiador para o Poder Público: o de respeitar os limites legais e dispor de recursos finitos (financeiros, humanos e estrutura da máquina pública) para atender a demandas socialmente relevantes e infinitas, em áreas como segurança, meio ambiente, assistência social, educação, saúde, cultura, dentre outras.

Publicadas as diretrizes, o próximo passo será a elaboração, em setembro, da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que detalhará receitas e despesas para 2027. Segundo a Secretaria de Finanças, considerando a Receita Total do Município, o valor orçado para 2027 é de R$1.880.000.000. Caberá ao Executivo 61,2% deste valor, ou seja, R$1.151.025.800,00, após os repasses à Câmara Municipal e ao Hortoprev.

O valor orçado para 2027 é 4,7% menor que o orçado para 2026, que foi de R$1.972.686.000. Penha explica que a redução se dá por conta da redução das Receitas de Capital (operações de crédito e transferências de capital dos governos federal e estadual). Os valores apontados na LDO serão reavaliados quando da elaboração da LOA 2027.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP