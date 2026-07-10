Velocidade em cruzamento no Jaguari preocupa vereador Pastor Miguel Pires

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura realize estudos para implantação de redutor de velocidade no cruzamento da Rua São Thiago com a Avenida do Compositor, no Parque Residencial Jaguari.

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O autor afirma que constatou que os veículos realizam a conversão na esquina da Avenida do Compositor em velocidade elevada, aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Segundo o parlamentar a situação se torna mais preocupante em razão da existência de um condomínio de apartamentos nas proximidades, onde há grande circulação de moradores, crianças, idosos e pedestres ao longo do dia.

Segundo Pastor Miguel Pires a intervenção no local deve trazer mais segurança para o tráfego na via. “A velocidade incompatível com o trecho compromete a segurança viária, especialmente nos horários de maior movimento, quando veículos entram e saem do condomínio e pedestres utilizam a via para acesso às residências”, afirma.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (7) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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