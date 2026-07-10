Depois de ter participado em Bauru nas eleições de 2020 e ter ajudado na eleição da prefeita Suellen Rosin, Acácio Gonsales resolveu fincar o pé de vez em Americana. Agora ele está no time de Rafael Macris (Missão) que vai tentar uma vaga para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

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Ele já tinha voltado para Americana para participar da eleição de 2024 na cidade com o dirigente esportivo e ex-assessor do prefeito Chico Sardelli Carlinhos Folha

Acácio com times de rua- Rafa aposta no digital

Uma das missões do assessor será ajudar montar times de rua na região e coordenar a campanha local. Para fazer o caminho do pai (Vanderlei Macris e do irmão Cauê), Rafa tem apostado muito no digital para atingir a nova direita no Estado todo. O time do Missão/MBL tem hoje forte penetração no público jovem, mas RM e Acácio também querem os votos que o pai teve aqui na região.