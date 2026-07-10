Futuros GCMs ajudam Santa Bárbara a arrecadar 82 bolsas de sangue

Santa Bárbara d’Oeste recebeu na terça-feira (7) mais uma Campanha de Doação de Sangue. Durante a iniciativa, promovida no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, compareceram 101 candidatos, com 82 bolsas de sangue coletadas e 12 cadastros para doação de medula óssea. Estiveram presentes, inclusive, 17 alunos do curso de formação da Guarda Civil Municipal, além do coordenador da Academia de Formação, Antonio Cleber Gaudencio Carvalho, e do guarda Renan Siloni Novaes.

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A ação registrou a presença de 44 novos doadores. O total coletado equivale a 36,9 litros de sangue, podendo impactar até 328 pacientes que necessitam de doações. A próxima campanha na cidade está prevista para o dia 8 de setembro.

O total coletado equivale a 36,9 litros de sangue, podendo impactar até 328 pacientes que necessitam de doações. A próxima campanha na cidade está prevista para o dia 8 de setembro.

Parceria

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800-722-8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link:

https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

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