Hospital Estadual Sumaré ampliou em 63% o número de residentes em duas décadas

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O Hospital Estadual Sumaré (HES), unidade do Governo do Estado de São Paulo, sob gestão da Funcamp, reforça sua relevância como instituição formadora de profissionais da saúde e projeta uma expansão significativa de suas atividades de ensino em 2026.

Nesse ano, o hospital recebe 134 graduandos e residentes, sendo 92 residentes de Medicina e um de Fisioterapia, além de 25 estudantes de Medicina (Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp), 15 de Enfermagem, um de Nutrição.

A atuação do HES como hospital de ensino gera impacto direto na qualificação dos profissionais que atuarão no sistema de saúde brasileiro. Ao longo de duas décadas, o HES aumentou a atuação de residência em 63%. Segundo o Sistema de Avaliação de Hospitais de Ensino (SAHE), o HES recebia 141 estudantes de Medicina em 2005 e, em 2025, esse número aumentou para 224.

Se considerar os alunos da graduação, a instituição já recebeu, ao longo de 20 anos, 13.858 estudantes de Medicina, Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Fonoaudiologia em seu quadro assistencial, oferecendo formação prática em um ambiente de alta complexidade, com equipes multiprofissionais e grande diversidade de casos clínicos.

“Os números refletem a importância do internato e da residência em um hospital escola, além de proporcionar campos de prática qualificados. A presença de docentes na instituição certifica ao HES a capacidade do hospital de contribuir para a formação de profissionais preparados para os desafios da assistência em saúde”, destaca o diretor hospitalar, Dr. Antonio da Silva Bastos Neto.

Mais de 18 mil

Entre 2005 e 2025, o HES participou da formação de 18.366 profissionais, considerando 13.858 estudantes de Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Farmácia e Nutrição e 4.508 residentes da clínica médica, da cirurgia, da pediatria, de radiologia e da fisioterapia, consolidando a instituição como hospital de ensino certificado pelo Ministério da Saúde desde 2004

Ensino que impacta a assistência

A presença de estudantes e residentes promove um ambiente de atualização permanente, troca de conhecimento e desenvolvimento profissional contínuo. O modelo de ensino integrado à assistência estimula a adoção de práticas baseadas em evidências, fortalece o trabalho multiprofissional e contribui para a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes.

Outro indicador relevante é a recorrente contratação de ex-residentes pela própria instituição, demonstrando a capacidade do hospital de desenvolver talentos alinhados às necessidades assistenciais e aos padrões de qualidade adotados pelo HES com foco no avanço da saúde pública no Estado de São Paulo.

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