Nova Odessa tem vagas para estágio de nível superior: R$ 1.621,00 e mais

Bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 e auxílio-transporte municipal; inscrições pela Prefeitura vão até 21 de julho de 2026 no site do CIEE

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Edital nº 01/2026, abriu inscrições para processo seletivo de estágio destinado a estudantes de nível superior. As oportunidades em diversas áreas visam preencher algumas vagas e também para formação de cadastro reserva, conforme especificado no Anexo II do edital.

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Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), parceiro da municipalidade no programa de estágios. O período de inscrições e de resposta ao questionário de análise curricular começou nesse dia 06 e vai até as 12h do dia 21 de julho.

Os estudantes convocados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.621,00 mensais para uma carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias). Além disso, terão direito ao auxílio-transporte municipal.

Podem se inscrever gratuitamente estudantes de cursos superiores de Administração (cadastro reserva), Direito (cadastro reserva), Educação Especial (2 vagas + cadastro reserva), Farmácia (2 vagas + cadastro reserva), Gestão Empresarial (cadastro reserva), Pedagogia (8 vagas + cadastro reserva) e Serviço Social (cadastro reserva), conforme semestres constantes da lista no Anexo II do Edital nº 01/2026.

É indispensável que o candidato mantenha seu cadastro atualizado no portal do CIEE e salve o número de telefone e WhatsApp do CIEE (3003-2433) nos contatos do seu celular.

Todas as informações e o formulário de inscrição estão disponíveis em:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/17087/detalhe

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