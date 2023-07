Por que criar vídeos na internet é tão atrativo para os adolescentes?

Pais e responsáveis devem redobrar a atenção com o conteúdo que os filhos estão acessando na internet. Confira as dicas

Tarefas escolares, redes sociais e desafios. O tempo de acesso dos jovens na internet aumenta a cada ano. Os meios digitais se tornaram ferramentas para contato entre amigos e familiares. Em paralelo, aplicativos de entretenimento oferecem opções de criação de vídeos, que se tornaram uma verdadeira febre. Com tanto conteúdo disponível e acessível, os pais e responsáveis sabem como se comportar e dialogar sobre segurança na internet?

Segundo pesquisa realizada pela TIC Kids Online Brasil, divulgada em 2020, 89 % da população de 9 a 17 anos é usuária de internet, o que equivale a 24,3 milhões de crianças e adolescentes. O estudo apontou conteúdos que podem servir de alerta aos responsáveis, como violência, discriminação e distorção de imagem. “Muitas vezes, os adolescentes usam esses apps para dialogar com os amigos e familiares. Quando ele oferece a oportunidade de criar vídeos, fotos e trilhas, se torna ainda mais atrativo. Porém é preciso que os cuidados de imagem sejam tomados, além de estar atento às armadilhas que podem surgir nos meios digitais”, reforça Andreia Aparecida de Castro, diretora do Marista Escola Social Ir. Lourenço.

Cultura digital e diálogo

O consumo da internet está diretamente ligado a uma cultura digital, que ainda é muito recente, principalmente para os adultos. “As crianças e adolescentes já são nativos digitais, enquanto muitos pais migraram de outros meios, viram a entrada dos computadores na rotina do trabalho, por exemplo. Por isso, podem não acompanhar com tanta facilidade o acesso das crianças e adolescentes”, afirma Andreia.

Projeto quer acabar acesso de redes a crianças

Para a educadora o diálogo é a melhor opção. “Manter uma rotina de acompanhamento dos acessos e de conversas, separar um tempo para ficar online e ver quais conteúdos eles mais gostam pode colaborar nessa percepção”, revela.

Para contribuir com a rotina dos pais e responsáveis, a especialista dá dicas de como reforçar a segurança digital.

1) Mantenha uma rotina

É importante mostrar para as crianças e adolescentes que elas têm horários e tarefas para cumprir. As atividades podem ser escritas em um papel fixado na geladeira ou em um mural para facilitar o acesso. É interessante incluir sugestões de brincadeiras e livros para ler, que podem ser incluídos na rotina.

2) Separe um tempo on-line com eles

Muitas crianças e adolescentes podem contar ou relatar algo visto na internet. Separe um tempo para olhar os canais que eles gostam, ver vídeos que eles acessam, jogar com os aplicativos que utilizam. “Nesse tempo em conjunto, você pode ir percebendo e anotando quais canais podem não ser tão seguros. “

3) Mantenha os dispositivos em ambientes coletivos

Manter computadores e tablets em ambientes comuns, como sala ou cozinha, pode facilitar o acompanhamento das atividades diárias, e até contribuir para a troca de diálogo do que é acessado.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP