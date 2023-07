Convenção nerd das favelas terá participação inédita da Netflix

A terceira edição da Convenção PerifaCon trará a participação inédita da Netflix, um dos principais serviços de entretenimento do mundo, disponível em mais 190 países com acesso a séries, filmes e jogos de diversos gêneros e idiomas. O evento acontece no próximo domingo (30), no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Na aguardada programação do evento, a Netflix garante que os fãs de duas de suas estreias tenham seu momento com as séries que tanto amam! Os que curtem “Sintonia”, que teve a estreia da quarta temporada essa semana, poderão curtir um espaço especial e garantir aquela selfie com o figurino da série! O palco principal será o cenário do encontro do público com Bruna Mascarenhas, Christhian Malheiros e Jottapê, em um bate-papo super animado mediado por ninguém menos que João Luiz Pedrosa! E como os chapéus de palha não podem ficar de fora, enquanto o dia 31 de agosto não chega, a Netflix garantiu um espaço de fotos de One Piece para os fãs irem segurando a ansiedade!

LEIA TAMBÉM: Com atores ‘globais’, Teatro Municipal recebe o premiado “A última sessão de Freud”

“É com muito orgulho e felicidade que anunciamos a participação da Netflix no PerifaCon 2023. Poder levar esse grande mundo do entretenimento à comunidade é algo que reforça cada vez mais o objetivo da convenção, que é reafirmar a democratização da cultura nerd, geek e de favela”, declara Andreza Delgado, uma das organizadoras e responsáveis pela convenção.

O encontro deste ano é um dos mais aguardados pelo público e pela organização, que espera receber mais de 15 mil visitantes. Até o momento, já foram retirados mais de 3 mil ingressos. O encontro, que é gratuito, tem como objetivo fomentar a cultura pop nas periferias de São Paulo.

Serviço:

3ª edição da Perifacon

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Rua Inácio Monteiro, 6900

Data: Domingo, 30 de julho/2023

Recomendação etária: livre.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Para mais informações clique aqui ou envie um e-mail para wesley@agencianoar.com.br

Sobre a PerifaCon

A PerifaCon é uma iniciativa de amantes de quadrinhos, livros, desenhos e cultura pop no geral, que cresceram nas periferias de São Paulo. O evento tem como objetivo levar para a periferia esse universo que historicamente é negligenciado nessa temática, além de fomentar a cultura pop, nerd e geek nas periferias de São Paulo, contribuindo para a quebra de barreiras culturais, promovendo o acesso de marcas e produtores à periferia e vice-versa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP