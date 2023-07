Brasil perde da França (1-2) e vai lutar pela vaga

Brasil e França se enfrentaram neste sábado, 29, em Brisbane,

pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Futebol Feminino Fifa. Com gols de Le Sommer e Renard, as Francesas venceram as Brasileiras por 2 a 1. Debinha diminuiu para o time nacional.

Precisando do resultado após o empate na estreia, a França saiu na frente com Le Sommer na primeira etapa, e Debinha empatou para a seleção brasileira no segundo tempo. Renard colocou as francesas novamente na frente, garantindo a primeira vitória no Mundial.

Com um ataque formado por Geyse e Debinha, o time canarinho começou a partida com as linhas adiantadas e jogando no seu campo, mas logo a França passou a achar espaços nas costas da defesa brasileira e tomou as ações do jogo.

Aos 10 minutos, Dali fez falta no meio de campo na lateral Tamires e levou o primeiro amarelo.

O Brasil perdeu uma bola com Luana aos 12 minutos e cedeu espaço às Francesas, que partiram para o ataque. Dentro da área, Le Sommer recebeu em condição perigosa e finalizou para grande defesa de Lelê, que espalmou no canto direito.

Os times voltaram sem alterações para a segunda etapa e a França tocava a bola com paciência. O escrete canarinho buscava ocupar mais os espaços de marcação e tentava ter posse de bola.

Na primeira boa chegada das brasileiras depois de troca de passes, Kerolin arriscou um chute na entrada da área, e após a bola bater na defesa adversária, Debinha pegou a sobra e finalizou aos 12 minutos para fazer o 1 a 1.

Na sequência, Pia mexeu no ataque com a saída de Geyse e a entrada de Andressa Alves.

A França buscava voltar pra partida e depois de lance no meio de campo, Karchaoui fez falta em Andressa Alves aos 22 minutos e foi amarelada. O time de amarelo avançava as linhas e em falta pela esquerda, quase a virada aos 28 minutos, com Kerolin desviando para fora. Bacha respondeu com um chute forte, raspando na rede pelo lado de fora.

O time das Bleues chegou ao segundo gol aos 37 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado direito. Dentro da área, a zagueira Renard cabeceou para o fundo do gol para fazer o 2 a 1.

Pia mexeu no time com a entrada de Mônica no lugar de Antônia, Ana Vtória na posição de Ary Borges e Debinha deu lugar à Marta. Le Garrec entrou no meio francês na posição de Dali para segurar as bolas no setor.

