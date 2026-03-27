Entre os dias 24 e 26 de abril, o Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, recebe a segunda edição do Pork’s Festival, uma experiência que reúne o melhor do rock’n roll, gastronomia de qualidade e um ambiente vibrante para todas as idades.

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Em sua primeira edição, realizada em 2025, o festival atraiu cerca de 8 mil pessoas ao longo dos três dias, consolidando-se como um dos eventos de destaque na cidade.

O público poderá desfrutar de torresmo crocante, hambúrgueres e diversas opções de comida, além de chopp e cerveja gelados, ao som de bandas que prometem animar o festival durante todos os dias. Com entrada gratuita e estacionamento interno para motos também gratuito, o evento reforça seu caráter acessível e democrático.

De acordo com o curador cultural Anderson Kbça, a realização do festival também é resultado de uma construção conjunta ao longo dos últimos anos. “A MK Produções e Eventos já é parceira há quatro anos, e esse avanço só foi possível porque houve entendimento do potencial dos eventos culturais na cidade.

O vereador Juninho Dias teve um papel importante ao intermediar, junto ao prefeito Chico Sardelli, essa parceria com a Prefeitura de Americana. Hoje colhemos bons frutos com o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, que abraçou os projetos da MK e tem fortalecido a realização de eventos como este”, destacou.

Porks Festival

Realizado pela MK Produções, com apoio do Chopp Kremer e da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, o Pork’s Festival promete unir música, gastronomia e entretenimento em uma experiência única. A programação completa de shows será divulgada em breve.