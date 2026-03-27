Léo e Roberta querem “Caminhada de Conscientização do Autismo” no calendário

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), e a vereadora Roberta Lima (PRD) protocolaram um projeto de lei na secretaria da Casa em que propõem a inclusão da “Caminhada de Conscientização do Autismo”, promovida pela Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, no calendário oficial de eventos do município.

No texto do projeto, os autores destacam que a caminhada é realizada anualmente no mês de abril pela Apae. O mês escolhido para a realização da caminhada faz alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, data instituída para estimular a reflexão da sociedade sobre a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da garantia de direitos das pessoas com TEA.

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De acordo com Léo da Padaria, a realização do evento anualmente pode aumentar a visibilidade sobre o tema na sociedade. “Mais do que um evento, a caminhada é um momento de conscientização, mobilização social e valorização das pessoas com deficiência e suas famílias. Nosso objetivo é fortalecer essa causa, ampliar a visibilidade e incentivar cada vez mais a participação da população. A Apae desenvolve um trabalho essencial, e esse projeto é uma forma concreta de apoiar e dar ainda mais destaque a essa causa tão importante.”, afirma.

Para Roberta Lima a iniciativa também tem o objetivo de conscientizar a população e dar apoio as famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Com esse projeto buscamos mobilizar a comunidade, levando informação, incentivando a empatia e reforçando a necessidade de uma sociedade mais acolhedora e preparada para conviver com a diversidade. Além disso, representa um importante momento de apoio às famílias e de valorização das pessoas com TEA”, comenta a coautora.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

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