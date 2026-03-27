Vídeo feito na manhã desta sexta-feira mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua casa brincando com cachorros.

Ex-presidente estava preso na Papudinha e foi internado em 13 de março por causa de uma broncopneumonia. Moraes autorizou que ele cumpra pena em casa por 90 dias para tratar da saúde.O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi liberado de um hospital particular em Brasília por volta das 10h desta sexta-feira (27/03), após ficar duas semanas internado para tratar uma broncopneumonia.

De lá, Bolsonaro seguiu para casa, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico.

Domiciliar para Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu 90 dias em regime de prisão domiciliar ao ex-presidente para tratar da saúde.

“O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica […] o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões pode durar entre 45 e 90 dias”, escreveu o ministro.

Ex-presidente ainda não está curado, segundo médico

Apesar da alta, o estado de saúde de Bolsonaro ainda é delicado, informou o médico que o acompanha, Brasil Caiado.

Ele ficou dez dias na Unidade de Terapia Intensiva, antes de ser transferido para um quarto na segunda-feira.