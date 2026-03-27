Thiago Ralado e esposa se entregam na polícia federal

O empresário Thiago Branco de Azevedo, conhecido como Thiago Ralado, e sua esposa, Juliana Iglesias, se apresentaram à Polícia Federal nesta sexta-feira (27), em Piracicaba, após serem apontados na Operação Fallax.

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A investigação apura um suposto esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro com atuação em Americana. Segundo a PF, o grupo utilizava empresas de fachada e “laranjas” para obter crédito irregular e movimentar valores ilícitos.

O caso envolve outros investigados e pode ter ligação com organizações criminosas. As apurações continuam.

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