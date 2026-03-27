Procon de Americana orienta consumidores sobre compras para a Páscoa

Com a proximidade da Páscoa, o Procon de Americana orienta os consumidores sobre cuidados na compra de ovos de chocolate e outros produtos típicos da data. A principal recomendação é realizar pesquisa de preços antes de efetuar a compra.

“Como se trata de um produto de época e com forte apelo junto ao público infantil, os pais e responsáveis que desejam economizar, como sugestão, podem optar por caixas de bombons ou chocolate em forma de tabletes, que ocasionalmente possuem menor valor se comparado aos ovos”, salienta o diretor do Procon, Estevão Luís Cardoso Pavan.

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Dicas ao consumidor:

– Pesquisar em diferentes estabelecimentos antes de comprar e compare os preços;

– Considerar substituir o tradicional ovo de Páscoa por outros produtos;

– Fazer o próprio ovo de chocolate também pode ser uma alternativa econômica;

– Não comprar produtos vencidos ou sem data de validade;

– Nos ovos com brinquedos, verificar a faixa etária indicada e os avisos de segurança. Nesses casos, é obrigatória a frase na embalagem: “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”;

– Os brinquedos devem apresentar o selo do Inmetro na embalagem, além da identificação do fabricante ou importador, instruções de uso e eventuais riscos à saúde da criança;

– Nas compras pela internet, considerar o valor do frete. O cancelamento pode ser realizado em até sete dias após o recebimento do produto;

– Exigir e guardar a nota fiscal.

O Procon é vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura e está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações pelo telefone 151.

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