Avança obra realizada pela Prefeitura de Hortolândia

Quem passa pela região do Jd. Santa Emília próxima ao Córrego Jacuba já visualiza como ficará o futuro Parque Socioambiental, em implantação no bairro. Nesta semana, a Prefeitura de Hortolândia prossegue com a concretagem da pista de caminhada na área, com a demarcação dos caminhos onde, em breve, a população poderá se exercitar, passear e usufruir dos novos equipamentos públicos de lazer.

O parque é construído no trecho localizado entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus. De acordo com a Secretaria de Obras, o espaço terá diversos equipamentos públicos de lazer, como academia ao ar livre, parquinho para as crianças, ciclovia e pista de caminhada, oferecendo mais uma opção de descanso e lazer para a comunidade, numa área bastante arborizada. Ao todo, serão 1,2 km de extensão de área urbanizada, às margens do córrego.

No início deste ano, o córrego recebeu forma geotêxtil em um trecho de 232 metros de extensão. Este modelo de canalização é utilizado pela Prefeitura que previne assoreamento dos cursos d’água. A obra do parque é realizada com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

A nova área de lazer beneficiará, ainda, os moradores do Vila Inema, Chácaras Reymar e Jardim do Lago. “As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.