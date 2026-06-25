Na noite desta segunda-feira (22) houve uma entrega de obra pública para a população de Sumaré. O prefeito Henrique do Paraíso inaugurou a revitalização completa da Praça de Nova Veneza e a reforma total da pista de skate do bairro, em uma cerimônia que reuniu moradores, praticantes do esporte, vereadores, secretários municipais e outras autoridades.

As obras fazem parte do programa de valorização dos espaços públicos promovido pela Prefeitura de Sumaré e tiveram como objetivo oferecer mais qualidade de vida, lazer, segurança e acessibilidade para os moradores da região.

A Praça de Nova Veneza passou por uma ampla revitalização, recebendo nova iluminação em LED, paisagismo e jardinagem, melhorias na acessibilidade, instalação de brinquedos para as crianças, implantação de pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre e a instalação de um ponto do programa Smart Suma, para garantir segurança à população.

Outro destaque da entrega foi a reforma completa da pista de skate, realizada com a participação de atletas, praticantes e profissionais da modalidade. A colaboração da comunidade esportiva foi fundamental para adequar o espaço às necessidades dos usuários, garantindo mais segurança, qualidade técnica e melhores condições para a prática esportiva.

Durante a cerimônia, o prefeito Henrique do Paraíso destacou que a revitalização representa mais um investimento na qualidade de vida da população e pediu a colaboração dos moradores na preservação dos espaços públicos. “Hoje entregamos um espaço totalmente renovado para as famílias de Nova Veneza. Esta praça voltou a ser um local de convivência, lazer, esporte e integração para a comunidade. A nova pista de skate foi construída ouvindo quem realmente utiliza o espaço, garantindo uma estrutura moderna e adequada para os praticantes. Mas tão importante quanto entregar é preservar. Por isso, peço à população que nos ajude a cuidar deste patrimônio público, para que ele permaneça bonito, seguro e disponível para todos por muitos anos”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que a revitalização atende uma demanda histórica dos moradores da região. “Estamos entregando um espaço que beneficia pessoas de todas as idades. As crianças ganharam uma área adequada para brincar, os esportistas receberam uma pista renovada, e toda a população passa a contar com um ambiente mais seguro, iluminado e acolhedor. É mais uma demonstração do compromisso da administração municipal com a melhoria dos espaços públicos e com a qualidade de vida dos cidadãos”, destacou.

A reforma da praça e da pista de skate, segundo a administração, integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para modernizar áreas de lazer, incentivar a prática esportiva e fortalecer a ocupação saudável dos espaços públicos em todas as regiões da cidade.

A entrega contou com a presença de vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil, que acompanharam a inauguração e celebraram mais uma conquista para a região de Nova Veneza.