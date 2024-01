Praças do Zanaga e do Werner Plass recebem nova pintura

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obra e Serviços Urbanos (Sosu), segue o trabalho de revitalização de praças públicas do município. Nesta segunda-feira (8), a equipe de pintura esteve nas praças Maçônica (Werner Plaas) e Vinicius de Moraes (Antônio Zanaga). Os servidores municipais pintaram as guias, sarjetas, bancos e postes de iluminação pública.

A Praça Maçônica já recebeu a instalação de brinquedo multiuso no Espaço Kids, a implantação do Espaço Pet e a base estrutural para a instalação de aparelhos de academia ao ar livre.

Na praça Vinicius de Moraes, está sendo implantado o Espaço Pet e a revitalização dos brinquedos. Em ambas, serão instalados mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras e vasos, além de bebedouros e bicicletários.

Além dos dois locais, a Prefeitura de Americana está revitalizando as praças Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; Natale Pinese no São Vito. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.

