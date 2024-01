Time Bill vai apostar na polarização em N Odessa

O time Bill Vieira de Souza (PL), ex-prefeito de Nova Odessa, vai passar

os próximos meses trabalhando para que as outras candidaturas, em especial as do campo centro-direita, não ‘vinguem’. A ideia é deixar para o eleitor apenas as opções dele e do atual prefeito Leitinho Schooder.

O primeiro alvo do entorno do ex-tucano é o pré-candidato do Republicanos Vanderlei Cocato, que semana passada descascou o prefeito Leitinho (PSD) em embate que envolvia reforma do Hospital Municipal da cidade.

Leia + sobre política regional

COCATO REBATE QUE ESTARIA COM BILL– NOTA DE ESCLARECIMEMTO

Como ex-secretário de Saúde de Nova Odessa e atual presidente do Republicanos, destaco a seriedade e transparência durante toda minha gestão da saúde pública de Nova Odessa e me posiciono no sentido de que todo e qualquer mandatário deve apresentar suas ações realizadas, encaminhadas e concluídas. Defendo uma política limpa e que preze pela verdade dos fatos. Eu sei o quanto me dediquei e trabalhei arduamente por melhorias e conquistas para a saúde pública de Nova Odessa. E neste período que estive a frente da pasta, conquistamos muito, mesmo com tantos desafios. Nunca desmereci o trabalho de ninguém, pois acredito que um gestor público deve sempre estar atento aos anseios populares e dentro de um planejamento executar seus projetos e ações.

Outro nome que estaria na mesa para vir candidato este ano, o vereador campeão de votos Cabo Natal (Avante) se aproximou do time do agora bolsonarista Bill e é cotado para ser o candidato a vice nas eleições deste ano.

TUCANOS OK- O PSDB, partido que aninhou Bill nas duas eleições que ele venceu, está alinhado para apoiar o antigo chefão nas eleições deste ano. O partido tem como homem forte hoje o presidente da Câmara Wagner Morais e pode querer indicar o vice na chapa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP