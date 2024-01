Vereadora visita refeitório de empresa que fornece refeições aos servidores

A vereadora Kátia Ferrari, do SOS Animais, visitou, sexta-feira (5/1), as dependências do refeitório da empresa que fornece as refeições aos servidores públicos municipais, no Jardim Itamaraty. Ela conversou com a nutricionista responsável pela alimentação e com os funcionários públicos. Durante a visita, almoçou no local: arroz, feijão, salada e omelete, pois é vegetariana. A sobremesa contou com salada de frutas e arroz doce.

A empresa assumiu a prestação de serviços de nutrição e alimentação dos servidores públicos municipais em dezembro do ano passado. Em Santa Bárbara d’Oeste, as refeições são servidas em três restaurantes da empresa. Também são entregues marmitas em alguns locais. “Fui muito bem recebida no refeitório, onde os servidores relataram estar satisfeitos com a nova empresa”, disse a vereadora.