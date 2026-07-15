Há cidades que se visitam e cidades que se leem. Praga pertence a este último grupo. Reconhecida como Cidade Criativa da Literatura pela UNESCO, a capital tcheca não é apenas um cenário de castelos e pontes barrocas; é um organismo vivo feito de palavras, dissidência, romance e mistério.

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Com o lançamento da campanha “Leia Praga como um livro” (Čtěte v Praze jako v knize), a Prague City Tourism convida os viajantes internacionais a redescobrir a metrópole através dos olhos dos autores que a imortalizaram.

A seguir, traçamos um mapa literário em cinco capítulos, onde as páginas dos livros se transformam nas ruas de Praga.

1. Franz Kafka: O labirinto da alma de Praga Para Franz Kafka, Praga era uma presença inevitável. “Praga não nos deixa partir. Esta cidadezinha tem garras”, escreveu ele certa vez. A identidade da cidade está indissoluvelmente ligada à sua prosa existencial. ● O lugar: A Rua do Ouro (Zlatá ulička) e o Castelo de Praga. ● O excerto: “ Era uma tarde de inverno húmida e cinzenta. K. chegou à praça da igreja… O castelo, lá em cima, envolto numa névoa azulada, parecia repousar numa quietude absoluta.” — O Castelo (publicado postumamente em 1926) ● A experiência: No número 22 do Beco de Ouro, Kafka escreveu grande parte dos contos de “Um médico rural” (1919). Hoje, passear por este beco ao pôr-do-sol, quando o nevoeiro do rio Moldava sobe em direção ao Castelo, é o mais próximo que se pode estar de viver uma página kafkiana.

2. Karel Čapek: A ficção científica humanista e os jardins de Vinohrady Nomeado sete vezes para o Prémio Nobel, Čapek é o grande pioneiro da ficção científica moderna e o génio que ofereceu ao mundo a palavra “robô”. A sua Praga é intelectual, vanguardista e profundamente humana. ● O lugar: O bairro residencial de Vinohrady e o histórico Cemitério de Vyšehrad. ● O excerto: “O homem não pode criar vida por meios artificiais sem alterar a ordem do universo. No fim de contas, o que nos salva não é a máquina, mas sim o mistério da natureza e a nossa capacidade de nos maravilharmos perante um jardim que floresce na primavera.” — R.U.R. (Robôs Universais Rossum) (1920) / O ano do jardineiro (1929) ● A experiência: Passear pelos parques frondosos de Vinohrady, onde Čapek tinha a sua mítica vila duplex e onde se reunia a intelectualidade da época, ou visitar o seu túmulo em Vyšehrad — o panteão dos heróis culturais da nação —, onde o seu monumento em forma de livro aberto recorda o valor da criatividade frente aos totalitarismos do século XX.

3. Milan Kundera: A leveza sobre a Ponte Carlos Milan Kundera, o grande mestre da literatura tcheca do século XX e figura-chave da dissidência e o exílio, retratou uma Praga melancólica, sensual e politicamente vibrante, marcada pela Primavera de Praga de 1968. ● O lugar: A Ponte de Carlos e as torres da Cidade Velha. ● O excerto: “ O Tomás não se apercebia de que as metáforas são perigosas. Não se brinca com metáforas. O amor pode nascer de uma única metáfora… Caminhava por Praga, sentindo o peso de uma leveza insuportável.” — A insuportável leveza do ser (1984) ● A experiência: Atravessar a Ponte Carlos ao amanhecer, antes da chegada das multidões, permite vivenciar essa mesma atmosfera de introspecção e beleza melancólica que Kundera conferiu às suas personagens icónicas, Tomás e Teresa.

4. Bohumil Hrabal: A Praga dos porões e da cerveja Não é possível compreender Praga sem a sua literatura mais visceral e autêntica. Bohumil Hrabal, um dos autores tchecos mais queridos, retratou a Praga da classe trabalhadora, os filósofos de taberna e o surrealismo do cotidiano. ● O lugar: A cervejaria U Zlatého tygra (O Tigre Dourado) na Cidade Velha. ● O excerto: “Bebo cerveja para esquecer que a vida é um milagre tão terrível… Em Praga, a beleza encontra-se nos locais mais inesperados, muitas vezes no fundo de um copo ou num porão cheio de livros proibidos.” — Uma solidão demasiado barulhenta (publicado no exílio em 1976; edição oficial tcheca em 1989) ● A experiência: Sentar-me à mesma mesa onde Hrabal conversava durante horas a fio (e onde chegou a receber o presidente Bill Clinton) para saborear uma cerveja Pilsner servida na perfeição, enquanto lia sobre a resistência silenciosa da intelectualidade tcheca.

5. Dan Brown: Do bestseller à Praga da alquimia Praga sempre foi a capital europeia da alquimia, da astronomia e do esoterismo. O autor de sucessos mundiais Dan Brown escolheu este cenário místico para tecer as intrincadas tramas do seu mais recente romance de suspense. ● O lugar: O Relógio Astronómico de Praga, o Klementinum e as ruelas da Cidade Velha. ● O enigma da obra: Em O Segredo Final (2025), as engrenagens do famoso Relógio Astronómico da Praça da Cidade Velha não só medem a passagem do tempo, como guardam mistérios ancestrais que ligam a ciência, a fé e os segredos mais bem guardados da história tcheca. ● A experiência: Contemplar o desfile dos Doze Apóstolos ganha um novo misticismo sob a perspetiva de um thriller moderno. Além disso, a capital tcheca prepara-se para um marco audiovisual: já está em andamento a produção de uma minissérie da Netflix de oito episódios baseada em «O Segredo Final». Rodada nos cenários reais de Praga — como o majestoso Klementinum —, esta série transformará os recantos históricos da cidade num mapa interativo de mistérios para cativar milhões de espectadores de todo o mundo.