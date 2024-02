Explore o Memorial de Terezín: Esse complexo monumental às margens do rio Ohře conta a triste história da Segunda Guerra Mundial. A Grande e a Pequena Fortaleza, construídas de acordo com um famoso projeto francês e convertidas em um gueto judeu e em uma prisão da Gestapo, abrigam a triste memória de dezenas de milhares de judeus e prisioneiros políticos que sofreram condições subumanas. Desde os antigos alojamentos até a pungente capela no quartel de Magdeburg, o Columbarium e o Ghetto Museum, cada canto carrega o peso de histórias trágicas.

A arte como luz na escuridão: Em Terezín, a esperança não morreu. Apesar da crueldade do gueto, a comunidade judaica não perdeu a fé e enfrentou a adversidade por meio da arte. Durante seu passeio, descubra as obras literárias, visuais e musicais criadas pelos prisioneiros. Das quatro irmãs de Sigmund Freud à professora romântica Elise Richter e ao artista de cabaré Walter Lindenbaum, Terezín foi o lar de pessoas notáveis que enfrentaram a atrocidade com coragem.

O Memorial de Honra: Junte-se a nós no Memorial de Terezín, onde honramos a memória das vítimas do Holocausto. As placas do memorial e os cemitérios ao redor relembram as tristes histórias daqueles que foram presos aqui. Por meio da arte, da resistência e da lembrança, procuramos manter viva a memória desses tempos sombrios.