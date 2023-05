A pouco mais de 30 dias do inverno, apostar em pratos equilibrados com legumes, verduras e frutas é a receita para fortalecer a imunidade e preparar o organismo para enfrentar as temperaturas mais baixas e o consequente aumento de doenças respiratórias. “O equilíbrio alimentar na prevenção de infecções respiratórias é uma das medidas que mais surtem efeitos positivos para a saúde”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

A especialista diz que diversas pesquisas apontam a necessidade de cuidar bem da saúde gastrointestinal para garantir uma boa resposta imunológica. Estudo da PubMed de 2020 mostra que pessoas que comem todos os grupos de alimentos mantêm níveis adequados de vitaminas e minerais e, assim, ficam menos suscetíveis às doenças respiratórias mais graves ao entrar em contato com algum tipo de vírus.

Incrementar as refeições com ingredientes variados garante o equilíbrio. “Incluir fontes de vitamina C, como carambola, caqui, laranja, limão, abacaxi, morango, kiwi, maracujá, acerola e caju é fundamental”, orienta Renata.

Cenoura, abóbora, manga, mexerica, leite integral, queijos, melão orange, batata-doce, fontes de vitamina A e de betacaroteno, também devem fazer parte da dieta, pois atuam diretamente na produção de células imunológicas. Em conjunto com esses alimentos, o feijão, rico em zinco, auxilia na absorção dos nutrientes e completa o fortalecimento do organismo. “Uma maneira de consumir esses grupos juntos é em forma de caldos, por exemplo. É uma boa opção para o frio, aquece, nutri e aumenta a imunidade”, afirma a nutricionista.

Renata lista alguns alimentos da temporada para serem usados nas preparações e dá dicas de cinco receitas para integrar o cardápio

● Frutas: abacate, banana, caqui, carambola, kiwi, maçã, mamão, pera, tangerina, uva.

● Legumes e verduras: abóbora, abobrinha, batata-doce, chuchu, espinafre, inhame, mandioca, mandioquinha, rabanete, repolho.

Suco de laranja, kiwi e espinafre

2 kiwis maduros

2 laranjas descascadas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

500ml de água filtrada

Gelo à gosto

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e beba em seguida, preferencialmente sem coar.

Creme de morango com coco

1 envelope de gelatina sem sabor

½ xícara de chá de coco ralado

½ xícara de chá de leite de coco

4 colheres de sopa de mel

½ xícara de chá de água

1 xícara de chá de morangos picados

Modo de preparo:

Prepare a gelatina conforme instruções da embalagem. Bata no liquidificador a gelatina, o leite de coco, o mel, a água e os morangos. Coloque em taças e leve para gelar. Quando começar a ficar um creme firme, finalize com o coco ralado por cima de cada taça e volte para a geladeira por mais 2 horas antes de servir.

Musse de abacate com morangos

2 xícaras de chá de abacate maduro picado

Sumo de 2 limões

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de morangos picados

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o abacate, o limão, o cacau e o mel. Coloque em taças e cubra com os morangos picados. Leve para gelar e sirva em seguida.

Sopa de abóbora com espinafre

4 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos

2 xícaras de chá de iscas de carne grelhadas

1 xícara de chá de espinafre picado

2 dentes de alho amassados

¼ cebola em fatias

Modo de preparo:

Em uma panela, cubra com água a abóbora cortada em cubos, adicione as fatias de cebola e tempere com sal e pimenta a gosto. Cozinhe até a abóbora ficar macia. Escorra a abóbora e bata em um processador até virar um purê. Adicione a carne grelhada e, em seguida, o alho amassado no purê de abóbora e misture bem. Confira o sal e pimenta e se necessário, acerte.

Chocolate quente funcional

250ml de leite de amêndoas

1 colher de café de cacau em pó

1 pitada de açafrão ralado

1 pitada de canela em pó

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de amido de milho

Modo de preparo:

Aqueça o leite de amêndoas com o cacau, a canela e o açafrão em pó. Misture bem. Em seguida, adicione o amido de milho e cozinhe sempre em fogo baixo até levantar fervura e engrossar levemente. Desligue o fogo e adicione o mel para adoçar.

