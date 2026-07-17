Movimentada via está desde 27 de maio toda fechada e gerando transtorno a motoristas e moradores; Prefeitura cita ‘chuva atípica’ e refazer itens do contrato

Em 27 de maio a Prefeitura de Nova Odessa interditou totalmente a Avenida Ampelio Gazzetta na altura do Córrego Capuava – trecho conhecido como “Pescoço da Égua” – para dar continuidade às obras de construção da nova travessia de águas pluviais. Desde o dia 14 a melhoria começou a ser realizada e a previsão inicial após o fechamento total era de 50 dias, que se esgotou. Questionada, a prefeitura alega ‘chuvas atípicas’ para a dilatação do prazo.

O investimento na obra é de aproximadamente R$ 1,75 milhão em recursos estaduais. O projeto prevê a instalação de duas linhas de aduelas quadradas de concreto, com 3,5 metros de largura e 35 metros de extensão, garantindo um fluxo mais eficiente das águas do Córrego Capuava.

O objetivo é amenizar, ou até acabar, com constantes alagamentos no trecho mais baixo da Avenida Ampelio Gazzetta. A incidência das enchentes inclusive fez com que houvesse uma grande erosão na beira do córrego e próximo da pista de rolamento da avenida.

O bloqueio total da avenida teve duração prevista de 50 dias, que se encerraram nesta sexta-feira (17). Na época, a Prefeitura informou que o prazo podia ser “prorrogado conforme o andamento dos trabalhos e as condições climáticas”. Desde então moradores sofrem transtornos e os motoristas da região que precisam atravessar a cidade também.

Imagens do mês de junho mostram trabalhos no local. Crédito (Davi Bichof)

Desvios

Para quem está na Avenida Ampélio Gazzeta e segue no sentido Sumaré, a recomendação é virar à direita para acessar a Rua Doutor Ernesto Sprogis. Em seguida, virar à esquerda na Rua Sigesmundo Andermann. Virar novamente à esquerda na Rua Fioravante Martinse retornar à Avenida Ampélio Gazzetta após o ponto de interdição. Já quem trafega no sentido Americana deve fazer o mesmo trajeto, porém no sentido inverso.

Outra opção mais rápida para quem está na Avenida Ampélio Gazzeta e segue sentido Sumaré é virar à esquerda para a Rua Doutor Ernesto Sprogis e, em seguida, virar à direita na rotatória da Avenida Carlos Botelho, acessando Rodovia Walter Manzatto, em Sumaré. Para quem trafega no sentido Americana o trajeto é o mesmo, mas no sentido inverso.

A reportagem do Novo Momento esteve nesta sexta-feira (17) no local e constatou que há muito trabalho por ser feito, provavelmente mais semanas. Por email à Diretoria de Comunicação foram solicitadas novas informações sobre a obra.

“Devido a chuva atípica que passou pela região durante a execução dos serviços, alguns itens do contrato serão refeitos, consequentemente o prazo de execução vai sofrer dilatação”, informou a PMNO. No entanto, a prefeitura não falou de novos prazos nem a respeito da parte técnica da obra, haja vista questionamentos acerca da dimensão das aduelas colocadas.