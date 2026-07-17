Campanha nacional oferece condições especiais para a compra de imóveis, com benefícios como ITBI e registro gratuitos em empreendimentos selecionados

Entre os dias 17 e 19 de julho, a MRV realiza o Mega Feirão da Decisão, ação nacional que marca o encerramento da campanha Rumo ao Apê e reúne mais de mil empreendimentos distribuídos por 22 estados e pelo Distrito Federal. Durante este final de semana, os clientes poderão adquirir imóveis com entrada parcelada em até 72 vezes, além de contar com benefícios como ITBI e registro gratuitos em empreendimentos selecionados.

Segundo Thiago Ely, vice-presidente Comercial e Marketing da MRV&CO, o Mega Feirão foi estruturado para facilitar o acesso à compra do imóvel, reduzindo um dos principais desafios enfrentados pelos clientes: o desembolso inicial. “O valor da entrada ainda representa um dos principais desafios para quem deseja comprar um imóvel. Por isso, concentramos neste fim de semana condições comerciais que ajudam nesse momento e facilitam o acesso ao financiamento. O Mega Feirão da Decisão reúne benefícios exclusivos para ampliar as oportunidades de compra, afirma o executivo.

Entre os condomínios participantes estão o Lunare, em Limeira; o Milano, o Siera e o Viena, em Piracicaba; e o Autenticità, em Santa Bárbara d’Oeste.

Quem deseja aproveitar as condições facilitadas deve comparecer a uma loja da marca neste final de semana munidos de documentos pessoais, como RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento (e do cônjuge), comprovante de residência atualizado (até três meses), carteira de trabalho e extrato atualizado do FGTS.