Materiais plásticos serão usados pela Prefeitura para decoração do Natal Sustentável 2026

Você conhece o Natal Sustentável de Hortolândia, realizado pela Prefeitura em dois parques socioambientais da cidade – o Pq. Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e o OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago? Que tal dar uma mãozinha para esta linda festa acontecer novamente, neste ano, ainda mais bonita?

Se quiser, você poderá ajudar coletando, limpando e doando garrafas pet, CDs e DVDs inservíveis à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, que organiza a festa. A partir da próxima segunda-feira (20/07), ela iniciará mais uma edição da campanha de arrecadação deste tipo de material que será reutilizado para decorar os dois espaços do Natal Sustentável.

A campanha se estenderá até o dia 20 de setembro em 13 pontos de coleta, localizados em todas as regiões da cidade. Podem participar da campanha tanto os servidores públicos quanto a população em geral. Os resíduos plásticos coletados serão utilizados para a produção de lindos enfeites natalinos.

Em 2026, o Natal Sustentável chegará à 4ª edição no OAPE e à 10ª edição no Parque Dorothy, consolidando-se como o principal evento ecológico e cultural do município, segundo a Secretaria de Meio Ambiente.

Veja abaixo os pontos de arrecadação: