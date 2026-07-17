O FUTURO DAS NOSSAS CRIANÇAS ESTÁ EM RISCO: NÃO PODEMOS PERMITIR O DESMONTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL!

Senhores pais, mães e responsáveis,

Hoje precisamos falar algo que não pode mais ser ignorado: a qualidade da educação dos nossos filhos está ameaçada. Para cada um de nós, nossos filhos são nossos maiores tesouros, aquilo que temos de mais sagrado e valioso na vida. Diante disso, fica a pergunta: quanto custa a vida, o cuidado e o futuro desse tesouro? Há valor financeiro que pague o desenvolvimento seguro de quem mais amamos?

A Educação Infantil não pode ser tratada como um simples serviço de cuidado. Uma creche não é um depósito de crianças. Uma sala de Educação Infantil não é apenas um espaço para alimentar, trocar e proteger. O cuidar e o brincar caminham lado a lado com o educar. A creche é o primeiro ambiente educacional da vida de uma criança, onde se formam valores, habilidades, autonomia, linguagem e socialização.

E quem está todos os dias no chão da creche ao lado das nossas crianças? Quem conhece suas dificuldades, suas necessidades, seus avanços e suas descobertas? As Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs).

As ADIs não são meras cuidadoras. Quem cuida, brinca e educa também ensina. Elas são professoras da primeiríssima infância! São profissionais que participam ativamente da construção pedagógica, que estimulam o desenvolvimento infantil, que auxiliam na inclusão, que acompanham cada etapa do crescimento das crianças e que ajudam a garantir que a Educação Infantil cumpra sua verdadeira função.

Porém, em Santa Bárbara d’Oeste, essas profissionais enfrentam uma realidade de desvalorização, falta de reconhecimento e barreiras impostas pela própria Administração Pública Municipal. Essa desvalorização histórica tem um recorte muito claro: a Educação Infantil é feita quase que totalmente por mulheres. Negar o reconhecimento de seu papel pedagógico é perpetuar a invisibilização do trabalho feminino.

Diante da importância do trabalho realizado diariamente pelas ADIs, a tentativa de reduzir sua atuação e afastá-las do processo pedagógico é um grave retrocesso para a educação municipal.

Agora é Lei! A aplicação da Lei Federal nº 15.326/2026 não é um detalhe burocrático ou uma opção da prefeitura. É uma garantia legal de enquadramento na Carreira do Magistério, com direito ao piso salarial nacional, jornada para planejamento e valorização real.

Quando se desvaloriza uma profissional da educação, não se prejudica apenas uma trabalhadora. Prejudica-se uma criança. Prejudica-se uma família. Prejudica-se toda uma geração.

Imaginem uma creche onde os profissionais deixam de participar do processo pedagógico, onde o conhecimento adquirido diariamente pelas ADIs é ignorado e onde a educação passa a ser vista apenas como cuidado básico. O resultado será uma Educação Infantil empobrecida, limitada e sem a qualidade que nossas crianças merecem.

Nossos filhos não são mercadorias e não podem ser tratados como números em uma planilha administrativa. Se eles são o nosso maior patrimônio, cuidar e educar cada um deles com dignidade não é um gasto — é o investimento mais valioso que uma sociedade pode fazer. O futuro deles não tem preço, mas a negligência de hoje cobrará um custo alto demais amanhã. Crianças não esperam. Crianças não podem ter sua formação comprometida por decisões que ignoram a realidade das salas de aula.

Enquanto gestores discutem funções e atribuições em gabinetes, são as ADIs que estão enfrentando todos os dias os desafios reais: crianças chegando com necessidades específicas, famílias buscando apoio, dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento emocional e social. São essas profissionais que seguram a Educação Infantil nas mãos.

Por isso, convocamos pais, mães e responsáveis:

Não deixem que retirem das nossas crianças o direito a uma educação infantil completa, humanizada e de qualidade.

A luta das ADIs não é uma luta corporativa. É uma luta pela infância. É uma luta pelo direito de aprender. É uma luta pelo futuro dos nossos filhos.

A comunidade escolar precisa estar atenta. Precisamos exigir que a Administração Municipal respeite a legislação, valorize as profissionais da Educação Infantil e garanta condições adequadas para que as crianças sejam educadas com qualidade, segurança e respeito.

Uma cidade que não valoriza quem educa suas crianças está colocando o próprio futuro em risco.

Pais e responsáveis: essa luta também é de vocês.

Porque quando a Educação Infantil perde, quem perde primeiro são as nossas crianças.

Pela valorização das ADIs!

Pelo cumprimento da Lei Federal nº 15.326/2026!

Porque quem educa na creche também é docente: SOMOS TODAS PROFESSORAS! Todos os dias os desafios reais: crianças chegando com necessidades específicas, famílias buscando apoio, dificuldades de aprendizagem, desenvolvimento emocional e social.

São essas profissionais que seguram a Educação Infantil nas mãos.

Por isso, convocamos pais, mães e responsáveis:

Não deixem que retirem das nossas crianças o direito a uma educação infantil completa, humanizada e de qualidade.

A luta das ADIs não é uma luta corporativa.

É uma luta pela infância.

É uma luta pelo direito de aprender.

É uma luta pelo futuro dos nossos filhos.

A comunidade escolar precisa estar atenta. Precisamos exigir que a Administração Municipal respeite a legislação, valorize os profissionais da Educação Infantil e garanta condições adequadas para que as crianças sejam educadas com qualidade, segurança e respeito.

Uma cidade que não valoriza quem educa suas crianças está colocando o próprio futuro em risco.

Pais e responsáveis: essa luta também é de vocês.

Porque quando a Educação Infantil perde, quem perde primeiro são as nossas crianças.

Pela valorização das ADIs.

Pelo cumprimento da Lei Federal nº 15.326/2026.

Pelo direito das nossas crianças a uma Educação Infantil de qualidade.