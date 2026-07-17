O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSD) voltou à cena política de Americana nos últimos dias e se reuniu com agentes políticos da cidade.

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VM ainda tem o desafio este ano de ajudar o filho Rafael a ter votos em Americana. Ele é candidato pelo Missão, partido radical de direita.

Seu nome é cotadíssimo para ser candidato a prefeito nas eleições de 2028, desta vez tentando repetir o sucesso dos outros veteranos da cidade que foram e é prefeito- Omar Najar (2015-2020) e Chico Sardelli (2021-presente).

Macris e nomes locais

Macris se encontrou com o ex-vereador e ex-tucano como ele Valdecir Duzzi e com o jornalista e ex-assessor da Câmara de Americana Jorge Ramos- o Allan dos Santos de Americana.

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