Mizzoni vistoria obras de drenagem e Profa. Juliana pede tapa-buracos

Jean Mizzoni vistoria obras de drenagem na região do Parque Novo Mundo

O vereador Jean Mizzoni (Agir) vistoriou na terça-feira (14) o início das obras de drenagem na região do Parque Novo Mundo. O parlamentar esteve no local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

De acordo com o parlamentar, a intervenção realizada na Avenida Cillos, entre as ruas Limeira e Santos, tem como objetivo melhorar o escoamento de água, acabando com empoçamentos em frente a comércios e residências da região, trazendo mais segurança e mobilidade para quem transita pelo local.

As obras contemplam serviços de regularização de sarjetas, implantação de novas tubulações e construção de sarjetões, medidas destinadas a ampliar a eficiência do sistema de drenagem e direcionar adequadamente o escoamento das águas pluviais.

“Esse é um problema antigo, para o qual venho cobrando providências da Administração desde a época em que fui presidente da associação de moradores Sambanom. É gratificante ver que o nosso trabalho, representando as reivindicações da população, tem trazido resultados concretos que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Vamos acompanhar até que o serviço seja concluído e cumpra o objetivo de resolver definitivamente esse problema para quem mora, trabalha ou passa por aqui todos os dias”, comentou Jean.

Leia + sobre política regional

Professora Juliana pede informações sobre contrato para operação tapa-buracos em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o contrato de prestação de serviços de manutenção viária e operação tapa-buracos no município.

No documento, a parlamentar destaca a importância da conservação da malha viária para garantir segurança a motoristas, ciclistas e pedestres, além da necessidade de acompanhar a execução dos serviços e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção das vias.

De acordo com a vereadora, o requerimento tem como objetivo ampliar a transparência sobre a execução do contrato e verificar os procedimentos adotados pela administração municipal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços. “Protocolei junto a prefeitura requerimento solicitando informações sobre a operação de tapa-buracos em Americana, com o objetivo de acompanhar os detalhes do contrato firmado com a empresa prestadora do serviço. Entre as informações solicitadas inclui o número de equipes e veículos que operam diariamente. Nosso objetivo com esta propositura é garantir maior transparência, eficiência e qualidade na execução dos reparos asfálticos na nossa cidade”, afirma.

No requerimento, Professora Juliana questiona qual empresa é responsável pela execução da operação tapa-buracos e solicita a identificação dos servidores designados como gestor e fiscais do contrato.

A parlamentar também pede cópia integral do contrato vigente e de seus aditivos, informações sobre a vigência contratual, cronograma de execução dos serviços, quantidade de equipes e veículos disponibilizados, além da identificação dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos reparos realizados.

Outro ponto abordado refere-se aos critérios técnicos utilizados para avaliar a qualidade dos serviços executados, ao prazo médio entre a solicitação e a realização dos reparos e aos procedimentos adotados pela prefeitura para fiscalizar a atuação da empresa contratada.

“Estamos cobrando que a prefeitura apresente o cronograma detalhado das ações em andamento, especificando os critérios técnicos e o planejamento operacional adotados. Queremos avaliar se a estrutura disponibilizada pela empresa está compatível com a real demanda da nossa cidade ou se estamos pagando por um serviço que não entrega resultados práticos à população”, conclui.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante sessão ordinária e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP