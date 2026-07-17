Fundação Florestal de São Paulo prorroga inscrições de concurso com remunerações iniciais de até R$ 11,2 mil

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As inscrições para o concurso público da Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de julho no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Organizado pela FCC, o certame oferece 68 vagas imediatas para cargos de níveis técnico (19) e superior (49), contemplando diversas áreas de atuação voltadas à gestão pública, conservação ambiental, engenharia, tecnologia, comunicação, administração e áreas técnicas.

As remunerações iniciais chegam a R$ 11.294,14 para os cargos de Engenharia e Arquitetura e a R$ 10.354,00 para os cargos de Advogado, Contador e Analista (com exceção de Analista de Gestão – Pedagogia, com remuneração de R$ 10 mil). Para os cargos de nível técnico, a remuneração inicial é de R$ 5.117,00.

Entre as oportunidades de nível superior estão vagas para Administração, Economia, Estatística, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Jornalismo, Comunicação Social, Psicologia, Pedagogia, Oceanografia, Medicina Veterinária, Biologia, Ecologia, Gestão Ambiental, Geografia, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Turismo, Direito, Ciências Contábeis, Arquitetura e diversas especialidades de Engenharia.

Já para o nível técnico, o concurso contempla oportunidades para Técnico em Administração, Técnico em Mecânica (voltado à manutenção automotiva e de máquinas pesadas) e Técnico em Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Controle Ambiental e Florestas.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, até as 23h59 do dia 16 de julho. O valor da inscrição é de R$ 79 para os cargos de curso técnico de nível médio e de R$ 114 para os cargos de nível superior.

Para participar, o candidato deve ler atentamente o edital, preencher o formulário eletrônico de inscrição, realizar o envio da fotografia exigida e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Provas

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 30 de agosto na cidade de São Paulo, com horário e locais a serem divulgados posteriormente pela FCC, conforme cronograma do concurso. O certame avaliará conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo escolhido, seguindo os conteúdos programáticos estabelecidos no edital.

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