Pré-selecionados do MCMV já entregaram 261 documentações em Hortolândia

Famílias que buscam unidades do ‘Minha Casa Minha Vida’ entregam papelada

Continua grande a movimentação de famílias pré-selecionadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida no atendimento realizado pela Prefeitura de Hortolândia, no Paço Municipal. De acordo com a Secretaria de Habitação, desde o início deste mês até sexta-feira (20/02), foram entregues 261 documentações completas.

Os 1.000 pré-selecionados para as 400 unidades habitacionais em construção no Jardim Amanda serão atendidos pela Secretaria de Habitação, até o final deste mês. Este atendimento é um trâmite necessário, onde os pré-selecionados apresentam a documentação solicitada, conforme os critérios do Governo Federal. Quem perder o dia agendado, deve vir pessoalmente ao paço Municipal para agendar nova data de atendimento.

Dentre as mil famílias pré-selecionadas, haverão 520 pessoas selecionadas (400 titulares e 120 suplentes) para o empreendimento em obras no Jd. Amanda. Estas pessoas são as que possuem mais pontos no novo sistema de priorização, divulgado pelo Governo Federal, por meio da Portaria MCID nº 738 de 22 de julho de 2024. A Portaria do Ministério das Cidades remove o sistema de sorteio como modalidade para seleção das pessoas que poderão adquirir os imóveis.

OFERTA DE MORADIAS EM HORTOLÂNDIA

As 400 unidades habitacionais em construção desde o início deste ano, tem previsão de serem entregues em 18 meses. Esta é a primeira etapa de construção do Programa do Governo Federal em Hortolândia. Nos próximos anos, serão construídas outras 800 unidades.

DÚVIDAS

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia também podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-1400 pelos ramais 7810, 7806, 7804 ou 7811.

