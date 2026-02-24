Santa Bárbara anda com obras do Complexo Regional de Saúde do Mollon

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando nas obras de construção do novo Complexo Regional de Saúde do Mollon. Atualmente, os trabalhos concentram-se nos serviços de alvenaria, incluindo o levantamento das paredes, aplicação de reboco e preparação das colunas de concreto para a instalação da estrutura da laje e da cobertura.

Localizado entre as ruas do Cloro e do Ouro e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, o novo equipamento público de saúde contará com aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída. A unidade terá seis consultórios odontológicos, consolidando-se como referência municipal em atendimentos na área.

Complexo

O Complexo também contará com consultórios para atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de farmácia, salas de curativos, procedimentos e inalação, bem como uma sala multiuso, ampliando a oferta de serviços na rede pública de saúde no município.

Leia Mais notícias da cidade e região