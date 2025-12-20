Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste celebra formatura da terceira turma da pós-graduação em parceria com a UFSCar

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou na noite de quarta-feira (17), no Salão Nobre da Secretaria Municipal de Educação, a cerimônia de formatura da terceira turma da pós-graduação lato sensu “Escola Outra: os saberes que transformam a escola e a vida”. O evento marcou três anos consecutivos da iniciativa, voltada à formação continuada de profissionais da educação da rede municipal.



A solenidade reuniu formandos, familiares, convidados e representantes institucionais, contando com a presença da secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva; do coordenador geral do curso pela UFSCar, professor doutor Flávio Caetano da Silva; e da coordenadora do curso pelo município, professora Cristiana Aguado. Em seus pronunciamentos, as autoridades destacaram a importância da parceria entre o Município e a universidade, bem como os impactos positivos do curso na qualificação dos educadores e no fortalecimento da educação pública.



Em 2025, a pós-graduação certificou 110 cursistas, que concluíram um percurso formativo de um ano, com carga horária total de 400 horas, ofertado integralmente na modalidade on-line. A edição alcançou taxa de permanência superior a 88%, resultado atribuído ao acompanhamento pedagógico promovido pelo Município, com ações de apoio, incentivo e mediação que contribuíram para a superação de desafios e a conclusão dos estudos pelos participantes.



Como destaque do encerramento da turma, foi apresentada a edição especial do “Jornal Outro”, publicação elaborada coletivamente por formandos e tutores, reunindo práticas e experiências pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso. O material evidencia a integração entre teoria e prática e o compromisso com uma educação transformadora. A cerimônia também prestou homenagem ao professor doutor Bernard Charlot, referência internacional na área da educação, falecido em 3 de dezembro de 2025, cuja obra é um dos pilares teóricos da pós-graduação “Escola Outra”.



Ao longo de suas três edições, a pós-graduação “Escola Outra” consolida-se pela consistência do projeto pedagógico, pela elevada taxa de permanência e pela articulação entre universidade e poder público municipal, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e da UFSCar com a valorização dos profissionais da educação e com a promoção de uma escola pública de qualidade.

