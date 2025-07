A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou, no final de semana passado, 82 cirurgias de catarata no centro cirúrgico do Ambulatório de Especialidades. O espaço foi implantado com o objetivo de agilizar o atendimento e reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos no município.

Os pacientes são previamente avaliados por especialistas e já encaminhados com data agendada para a cirurgia, garantindo maior eficiência no processo. Desde o início de 2025, a Prefeitura já realizou cerca de 200 cirurgias de catarata e segue trabalhando para ampliar a oferta de procedimentos cirúrgicos à população.

De acordo com o secretário de Saúde, Rafael Virginelli, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para garantir acesso mais rápido e humanizado aos serviços de saúde. “Estamos sempre avançando para oferecer mais qualidade de vida à população. Ampliar os procedimentos cirúrgicos é uma das nossas prioridades”, destacou o secretário.

Outros atendimentos

O Ambulatório de Especialidades promoveu também no sábado (5) mais um mutirão de atendimentos. A ação resultou na realização de 150 consultas médicas e 10 exames de espirometria em pacientes com idades entre 7 e 17 anos.

Entre as especialidades atendidas estavam oftalmologia, reumatologia, cardiologia, dermatologia e pneumologia, além de outras áreas médicas.

O objetivo do mutirão é ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados, reduzir a fila de espera e oferecer mais agilidade no cuidado com a saúde dos moradores.

